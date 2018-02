Acusan al proyecto africano de Damon Albarn de explotar a sus músicos

El cantante de Blur y Gorillaz, Damon Albarn, fundó un proyecto en 2006 con el fin de atraer músicos de todos los géneros y países para colaborar todos juntos. Se han realizado cuatro álbumes hasta el presente de este proyecto llamado Africa Express, y muchos grupos de artistas han viajado hasta el continente en varias ocasiones para trabajar con los músicos allí.

La última edición se dio lugar la semana pasada donde se vieron a músicos visitar Sudáfrica para grabar con artistas locales. El trabajo concluyó con una presentación, el pasado dos de febrero, en el club de tenis de Johannesburgo, de artistas como el integrante de Yeah Yeah Yeahs, Nick Zinner. También estuvieron Spoek Mathambo, Gruff Rhys, Zolani Mahola, Remi Kabaka, Ghetts, Nabihah Iqbal, entre otros.

Sin embargo, no todo es diversión y buen rollo. El cantante africano, Peter Noir, publico una foto del contrato que se le mandó por parte de los organizadores del proyecto, el cual es un poco polémico, y que ahora está eliminado de su cuenta de Facebook. En el post se podía leer: “La colonización del siglo XXI está viva”. Noir continuó diciendo que algunos músicos hacían alrededor de seis canciones, pero cuando la grabación había finalizado, ellos eran “tratados como si no fuésemos nadie de repente”.

El contrato incluye una cláusula que otorga los derechos de autor de todo lo producido en el viaje, incluso las entrevistas que hayan realizado, a Africa Express a cambio de una libra esterlina.

Nabihah Iqbal también habló sobre el tema en las redes sociales para compartir sus sentimientos acerca del contrato, diciendo que mientras colaboraba con los artistas locales estaba “muy inspirada”, además que ese viaje para la artista es una experiencia reveladora pero a la vez a hecho que se dé cuenta cómo funcionan las cosas realmente.

Iqbal también publico el contrato y escribió: “¿Cómo está esto ‘comprometido con apoyar la música en África’? Me he puesto en contacto con los organizadores de Africa Express para informarles que no puedo firmar este contrato hasta que se haya modificado para que los términos sean más igualitarios”, explica en su twitter.

Last week I participated in Damon Albarn's Africa Express project in South Africa. I got the chance to collaborate with local artists, making music, and it was so inspiring. The project was also a very eye-opening experience for me and it made me realise how things really work. pic.twitter.com/YAxrXoyeXz

