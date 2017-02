Actuaciones confirmadas para el festival que organizan Bon Iver y The National

El Eaux Claires Fest volverá a celebrarse por tercera vez, en la tercera semana de junio. El festival que comandan Justin Vernon (Bon Iver) y Aaron Dessner (guitarrista de The National) ha sacado a relucir el line-up correspondiente a la tercera edición del festival de Wisconsin. Aunque sí es cierto que no ha sido de manera oficial, desde la organización han enviado el cartel vía e-mail a las personas que ya habían comprado la entrada anticipadamente, las cuales han compartido los nombres a través de las redes sociales.

Chance The Rapper, Wilco, Feist, Paul Simon (con yMusic), Danny Brown, Perfume Genius o, atención, Julieta Venegas, formarán parte entre otros del cartel del 2017. Además, se han incluido sets especiales, como el concierto que dará Jeff Tweedy (cantante de Wilco) en solitario, en su proyecto paralelo llamado Tweedy, Big Red Machine, un proyecto en común entre Justin Vernon y Aaron Dessner, o una performance denominada Bon Iver Presents John Prine and the American Songbook.

El año pasado, Bon Iver deleitó al público asistente a su festival tocando canciones hasta ese momento inéditas del 22, A Million. The National actuó y rindió tributo a Grateful Dead y Chance the Rapper apareció por sorpresa durante el set de Francis And The Lights. Veremos con qué nos sorprenden en esta edición.