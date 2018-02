Acento country, corazón soul: Will Hoge vuelve a España de gira

Will Hoge regresa a España a presentar su último disco, Anchors, en lo que constituye una de las giras más apetecibles de este invierno para cualquier fan del rock americano más tradicional. Pero no sólo eso. Estos conciertos, que se celebrarán consecutivamente en Bilbao, Madrid y Valencia con la colaboración de Heart Of Gold, proporcionarán la posibilidad de ajustar varias cuentas. De cara a los fans, resarcir a todos aquellos que se quedaron sin disfrutar de su actuación en el Huercasa Festival de 2017, cancelada por las inclemencias de la lluvia. Al propio Hoge, por su parte, tampoco le faltan alicientes para el desahogo. Tras su gravísimo accidente de moto en 2008 muchos temimos que su carrera, incluso su vida, se viera truncada para siempre, pero no sólo resistió admirablemente, sino que se levantó con renovado brío y desde entonces ha firmado algunas de sus mejores obras, como The Wreckage o Small Town Dreams.

Su fusión de sonido country-rock con espíritu soul, por cortesía de su conmovedora voz, sigue intacta casi veinte años después de su debut, y dota de un sentido de la emoción a su repertorio no demasiado habitual en el género. Momento idóneo, pues, para que el de Nashville, confirmada su recuperación, luzca su espléndida madurez escénica y compositiva, mantenga encandilados a sus seguidores habituales y revindique en este país una cuota de atención que, de acuerdo a su talento, y como en tantos otros casos en el desconcertante mundo de la música, dista mucho de ser la merecida.

JUEVES 8 MARZO

BILBAO – Auditorio del Museo Marítimo

VIERNES 9 MARZO

MADRID – The Secret Social Club

SABADO 10 MARZO

VALENCIA – Loco Club

