AC/DC continuarán su gira y grabarán nuevo disco con Axl Rose

Según afirma el biógrafo de AC/DC Murray Engleheart, la reciente asociación entre Axl Rose y Angus Young y compañía continuará. La banda seguirá de gira y grabará nuevo disco junto al cantante de Guns N ‘Roses. En una publicación de Facebook, escribió: “Especulen todo lo que quieran, pero lo dije antes y lo diré nuevamente: AC/DC continuará con Axl como vocalista- nuevo álbum, tour, las nueve yardas completas. Lo que fue una enorme apuesta de Angus terminó siendo un triunfo enorme que ha establecido el terreno para el futuro”.

Recordemos que Rose se unió a la banda de rock clásica en 2016 después de que el anterior vocalista Brian Johnson se viera obligado a retirarse de los escenarios después de sufrir una pérdida de audición. Son muchos los problemas a los que AC/DC ha tenido que hacer frente durante los últimos tiempos para seguir vivos como banda, después de grabar su último disco sin el guitarrista y fundador Malcolm Young, quien falleció a finales del año pasado, la salida del batería Phil Rudd, la continuación de gira sin el vocalista Brian Johnson con Axl Rose como artista invitado, y el abandono del bajista Cliff Williams al final de la gira en 2016, por lo cual la continuidad de la actividad de la banda sigue generando desconfianza.

Veremos cómo se resuelve en los próximos meses, pero mientras tanto está previsto que Guns N ‘Roses finalice su gira mundial, Not In This Lifetime en julio de 2018 en Suecia. Antes de que concluya, encabezarán la jornada del viernes 29 de junio en el Download Festival de Madrid,

Esperemos que sean ciertas las palabras de Engleheart y veamos juntos a estos grandes del hard rock de nuevo con un disco bajo el brazo.