ABBA anuncia su regreso y nueva música 35 años después

Sí, como lo leen, la legendaria banda de pop nórdica se ha reunido en los estudios de grabación. Los cuatro miembros originales de ABBA han anunciado su intención de publicar dos sencillos inéditos. Uno de ellos se espera para diciembre y será la primera pieza que comparte el grupo en 35 años.

ABBA lanzaron en 1983 un single de despedida, Thank You for the Music. Ahora, debutaran a finales de 2018 un tema que representará uno de los mayores ‘comebacks’ de los últimos años. I Still Have Faith in You es el título de la próxima canción de los creadores de Waterloo, Dancing Queen y muchos otros éxitos del siglo XX.

Recambios digitales

La forma de publicar el tema será muy innovadora. En colaboración con Universal y el creador de American Idol, Simon Fuller, versiones digitales de los componentes de ABBA interpretarán la pieza en televisión. Será en unos especiales que se emitirán en las cadenas NBC y BBC.

De hecho, estos avatares de ABBA serán los que aparezcan en su próximo tour, que comenzará en 2019. Su última, y única, actuación en más de tres décadas fue en una fiesta privada en 2016.