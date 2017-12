A$AP Rocky avanza lo que parece ser una nueva canción

El rapero de Harlem ha compartido un vídeo en directo a través de su perfil de Instagram, en el que parece apreciarse un tema nuevo titulado Gang. Se trataría del primer adelanto de su tercer álbum de estudio, que saldría en 2018, como lleva especulándose desde hace meses.

Ante tanto rumor, esta semana ha hecho una sesión en directo en la que parece interpretar una pieza inédita. El efecto ha sido inmediato y ya han saltado las alarmas de si se puede tratar del avance de su tercer disco.

Del sucesor del At. Long. Last. A$AP de 2015, Rocky habló en una entrevista para GQ, revelando que su próxima referencia tratará de explorar nuevos sonidos. “La gente tiene miedo de probar nuevos sonidos. Yo prefiero experimentar y que mi público crezca conmigo, y llegar a nuevos públicos. Yo no solo rapeo, yo realmente hago música“, comentó el neoyorquino para la revista.

Ante la duda de si se trata de nuevo material o no, todo parece indicar que en 2018 saldrá su próximo LP y puedes descubrir justo abajo a que puede sonar el futuro de A$AP Rocky: