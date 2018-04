A Perfect Circle nos brinda otro adelanto de su esperado disco

A Perfect Circle, la conocida banda de rock alternativo, presenta un nuevo adelanto de su nuevo álbum, Eat The Elephant. La canción que han presentado, So Long, And Thanks For All The Fish, habla sobre la mortalidad y el impacto sobre la muerte de celebridades. Con referencias a David Bowie y Marilyn Monroe. Un tema de 4 minutos, con los particulares toques de sus creadores, Billy Howerdel y Maynard James Keenan.

La banda ya ha presentado cuatro temas que formaran parte de este esperado álbum: Disillusioned, TalkTalk y The Doomed. Los estadounidenses hace más de catorce años que no sacan disco. Como es de esperar, toda su comunidad de fans espera con ansia este nuevo trabajo. Hay que recordar que la banda ha tenido a muchos de los músicos más representativos del rock, con nombres como Troy Van Leeuwen o Jeordie White.

A finales de semana, publicarán Eat The Elephant y esperemos que este a la altura. Las expectativas son altas cuando hace catorce años que no sacas un disco, seguro que no nos defraudan.

De momento, disfrutad de So Long, And Thanks For All The Fish.