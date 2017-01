A horas de lanzarse, The XX nos adelanta algo de su nuevo álbum

Después de lanzar los sencillos On Hold y Say Something Loving el trío proveniente de Reino Unido se alista para lanzar este viernes 13 de Enero su tercer álbum titulado I See You.

Este trabajo es la continuación de exitosos lanzamientos como Coexist y XX, además marca el regreso de la agrupación después de mantenerse fuera de los estudios desde 2012 hasta que empezó la grabación de este nuevo álbum a mediados de 2016.

Para conmemorar la puesta en tiendas de I See You y el inicio de un tour donde estarán presentes en muchas partes de Europa, Norte y Sudamérica, esta misma tarde, desde los Estudios RAK ubicados en Londres, The XX han realizado una sesión en vivo a través de sus redes sociales donde han interpretado algunas de sus nuevas canciones que os dejamos a continuación…