Como ya anunciamos hace pocas fechas , el nuevo disco de la banda californiana Deerhoof que llevará por título Mountain Moves verá la luz el próximo día 8 de Septiembre. Sin embargo, la noticia es que ya puede ser descargado como pay-what-you-want desde su página de Bandcamp hasta el próximo día 7.

Los beneficios de las descargas del disco serán donadas a Emergent Fund, una organización que lleva en marcha desde poco antes de las elecciones de 2016, y cuyo objetivo es el apoyo a diferentes colectivos que surgieron de forma espontánea en comunidades marginadas.

El próximo lanzamiento de Deerhoof contará con una serie de nombres importantes como Laetitia Sadier de Stereolab, que colabora en el tema Come Down And Say That, Jen Wasner de Wye Oak, Juana Molina, Matana Roberts, Xenia Rubinos. No cabe duda que es una buena plantilla de colaboradores en un disco que no defraudará a los fans de una de las bandas más eclécticas y sorprendentes del panorama indie actual.

Así pues ya sabes, si no eres capaz de esperar hasta el próximo día 8 ya puedes adquirir Mountain Moves, el nuevo lanzamiento de Deerhoof y colaborar en una de las causas de la banda de San Francisco que, además, ya tienen programadas algunas fechas para su próxima gira y que lamentablemente no pasará por nuestro país.