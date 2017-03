60 nuevas confirmaciones y nuevo escenario para el Sónar 2017

El festival de música electrónica Sónar, que se celebrará en la ciudad de Barcelona del 15 al 17 de junio, ha incorporado más de 60 artistas a su ya abultado programa para la edición 2017. Entre ellos, destacan Thundercat, un bajista superlativo que combina el soul y el funk antiguo con la electrónica psicodélica y que presentará su último álbum, Drunk, en SonarDôme.

Asimismo, el legendario músico francés Cerrone, habitual en Studio 54 y creador de éxitos disco como Supernature y Love In C Minor, presentará un espectáculo especial en Sónar by Night con proyecciones, vocalistas en vivo y todos los éxitos de su célebre carrera. Antes de Cerrone habrá otro pionero de la música de baile, el DJ español Fran Lenaeres.

Desde el Reino Unido estará Sohn, un maestro del pop electrónico con toques melancólicos y contenido emocional. Andy Stott, uno de los productores más respetados de la escena internacional, ofrecerá un show en vivo de techno y dub-house con su último disco, Too Many Voices. Parte de la representación femenina estará a cargo de tres grandes productoras: DΔWN, remodelando el R&B con estallido futurista; Jlin, cuyo juego de pies se dirige hacia la abstracción y Princesa Nokia, la nueva figura del hip hop de Nueva York.

El Sónar by Day estrenará un nuevo escenario. Se trata de SonarXS, un espacio con una personalidad propia dedicada a exhibir las formas más frescas e intransigentes de la música electrónica “underground”. Desde el reggaeton digital, collage del ruido, o el dancehall, hasta las últimas innovaciones en el tramp. Entre los artistas que destacan de este escenario están la nueva estrella del dancehall Bad Gyal, los maestros andaluces BCN Posse y los populares MC Bejo y Dellafuente, que actuarán junto a Maka.

El Sónar by Night también suma artistas del más alto calibre a su extenso programa de música de baile, incluyendo el neoyorquino Nick Hook, colaborador de Baauer, Dj Rashad y Prefuse 73; el dj parisino Clara 3000, un destacado miembro del colectivo Kill The Dj, y un dúo muy especial formado por dos de los selectores y productores más estimulantes de hoy: Avalon Emerson & Courtesy. En el caso del SonarDôme, espacio comisariado por Red Bull Music Academy y Sónar, se han incorporado 19 artistas, entre ellos varios nombres conocidos y numerosos jóvenes talentos y proyectos surgidos de las aulas de RBMA.

