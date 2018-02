31 nuevos nombres para el cartel del Mad Cool

Los medios internacionales no han podido más que hacerse eco de lo que está pasando en nuestras fronteras, y es que el Mad Cool está realizando unas apuestas que le llevan a coronarse dentro del panorama internacional de festivales. Ya con el sold out hecho y con nombres como Arctic Monkeys, Jack White o Pearl Jam confirmados, los 31 nuevos nombres no hacen más que acrecentar las ganas del público, que va a disfrutar de lo lindo en IFEMA del 12 al 14 de julio.

Por un lado tenemos, en el panorama más pop, a dos nombres que están dando mucho que hablar: Post Malone dentro del panorama hip/hop con temas como Rockstar, y Dua Lipa, que ha removido los cimientos del pop con New Rules y, más recientemente, IDGAF. El festival ha decidido incluir una buena tanda de nombres a su sección más electrónica, como Underworld, Acrress, Paul Kalkbrenner, DJ Koze, la mezcla de jazz y electrónica de James Holden and the Animal Spirits, la coreana Lali Puna, los holandeses Weval y Bayonne.

Pero los nombres y las sorpresas no acaban aquí, y es que el festival contará con la actuación de los míticos JET. Los australianos traerán su muy esperado directo a la capital, complementándose con otros grupos como Slaves (muy en boga ahora por su apuesta punk), el también británico Ben Howard con su apuesta tan particular de folk pop, el rapero Mick Jenkins, Deaf Havana, Milk Teeth, Durand Jones & The Indications y Alex Francis. Las confirmaciones internacionales culminan con Childhood, Goat Girl, Grupo di Pawlowski, Pile y su noise rock o los chinos Re-TROS.

Tampoco han dudado en traer nombres del panorama nacional, como Cora Novoa, Víctor Santana, Ylia y ELYELLA, que tanto se dejan ver por festivales estivales. En un espectro más rockero tendremos a Holy Bouncer y Jardín de la Croix, y, en el apartado más indie, al gallego Iván Ferreiro.