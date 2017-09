Ya sabíamos que en la celebración de los MTV Music Awards el grupo americano 30 Seconds to Mars anunciaría nuevo single de un nuevo trabajo que veremos llegar dentro de no mucho tiempo. Y es que han sido cuatro años desde su último álbum Love Lust Faith + Dreams, con el que nos dejaron a todos atónitos con sus ritmos con temas como City of Angels o Up In The Air.

Ese nuevo single llegó, el tema Walk On Water ha sido el elegido para ser el primer adelanto de este grupo que lleva en activo más de diez años, con un estreno vía MTV con una curiosa performance grabada con un filtro bastante curioso, todo hay que decirlo.

A partir de su presentación, la banda ha podido visitar diferentes países presentando el single, como Alemania, Brasil y el 10 de noviembre visitará nuestro país con motivo de los 40 Music Awards, según anunciaba Xavi Martínez en su programa de radio de la misma cadena.

No se sabe mucho sobre el evento, pero tenemos claro que podremos escuchar algunos de los temas más conocidos de estos y seguramente el nuevo single, acompañados de otros muchos artistas.

Las entradas ya llevan a la venta un tiempo y con el anuncio de 30 Seconds To Mars, tenemos claro que volarán, así que date prisa y hazte con la tuya.