El próximo (y último) trabajo de estudio de Die Antwoord verá la luz en 2018. Así lo ha confirmado el dúo en su Twitter. A pesar de no haberse revelado todavía su fecha de lanzamiento, -que se hará “inusualmente” en el transcurso del año-, nos han dejado algunas pistas. Aquí van alguna de ellas. Ya no se llamará The Book of Zef , como nombraron el pasado año a su próximo álbum.

2️⃣GOLDEN DAWN7️⃣ #1stSingle #HiddenTrack Yo our final DA album is going to be released unusually over the next year or so. Our final album is called 2️⃣7️⃣ and will feature 27 songs and many collaborations with our favourite artists in the world. pic.twitter.com/TilI9Cb9jd

— Die Antwoord (@DieAntwoord) June 14, 2018