2017 cerró en positivo para el sector de la música grabada

La asociación de discográficas Promusicae avanzaba esta mañana un primer balance provisional de resultados para 2017. En el informe se apunta hacia un cierre en positivo del ejercicio que desafía las predicciones de retroceso que habían sido previstas siguiendo a la publicación de las cifras de ventas de la primera mitad del año pasado.

Según la asociación, este sorprendente resultado puede deberse a la concentración de importantes lanzamientos a lo largo del último trimestre del año y al crecimiento en las suscripciones premium de las plataformas de streaming, que superan en España al millón y medio.

Entre los discos más vendidos, encontramos una clara predominancia de artistas comerciales frente al indie nacional. A la cabeza de 2017 estuvo la venta del cuarto álbum del malagueño Pablo Alborán. Por detrás de él, siguieron otros artistas como Joaquín Sabina, El Barrio, Alejandro Sanz, Vanesa Martín o Melendi. El primer representante de indie nacional lo encontramos, sin embargo, en el puesto nº 12 de ventas con ese Mismo sitio, distinto lugar, que llegaba a finales de año de la mano de Vetusta Morla.

Estos nombres confirman otra tendencia como ha sido la abrumadora mayoría de artistas de habla hispana en los puestos de mayor venta física. En 2017 solo dos discos interpretados en inglés consiguieron hueco en el Top 20, tratándose de Divide, de Ed Sheeran y la BSO de La La Land.

Por su parte, la clasificación de las canciones más demandadas en versión digital ha presentado una orientación mucho más marcada hacia las pistas de baile, con Despacito como principal reclamo de los españoles.

En el caso de las emisiones radiofónicas es Shape of you de Ed Sheeran la que se erige con el puesto de honor por encima de Despacito. Y es que, en el listado de la radio, los artistas foráneos sí obtienen mejores resultados que los nacionales, con la fuerte presencia de nombres como Coldplay, The Chainsmokers, Charlie Puth, Clean Bandit o Kaleo.