18 años después, hay nuevo single de L7

Asociado a la escena grunge de los 90, la ruidosa formación femenina L7 ha compartido material por primera vez en 18 años. Desde que en 1999 lanzaran su última referencia discográfica, Slap-Happy, y tras colgar las guitarras dos años después, la banda había vuelto a reunirse en 2015. Los motivos fueron una gira, que tuvo parada en el Azkena Rock vitoriano, y la realización de un documental.

Ahora, L7 tienen planes para este otoño y planean lanzar dos singles inéditos a través de Don Giovanni Records. De momento, las angelinas ya han puesto la primera piedra, con el estreno de uno de los temas. Dispatch From Mar-A-Lago es una dentellada llena de vitalidad, en la que critican duramente al presidente de Estados Unidos Donald Trump. Entre otras cosas, aparecen las siguientes palabras en la letra de la obra: “S.O.S. from the golden throne / Mogul’s in deep shit, he’s all alone“, pidiendo auxilio del trono dorado en la primera parte y asegurando en la segunda parte que el magnate está completamente solo y “en la mierda”.

Donita Sparks, líder del cuarteto, ha sido entrevistada por Pitchfork sobre la pieza: “Reírse del gobierno es una tradición más vieja que este país (EE.UU.), y eso es la canción… La grabamos hace tan solo dos semanas y la podríamos haber soltado un día después de mezclarla. Nunca hemos estado en esa situación. No había tiempo que perder en este tema porque están pasando nuevas locuras todos los días“.