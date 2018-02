Chvrches comparten el tracklist de ‘Love Is Dead’

Hace nada, los británicos Chvrches presentaban su single Get Out, como adelanto del que será su tercer álbum: Love Is Dead. Ahora, el trío electro pop ha compartido el tracklist de este mismo trabajo, cuya fecha de lanzamiento es aún un misterio.

Para este tercer álbum, Chvrches se juntaron con el productor Greg Kurstin, conocido por haber trabajado con otros artistas como Beck, Adele o The Shins. Según la vocalista Lauren Mayberry, ha sido Kurstin quien les ha animado a arriesgarse con el sonido del trabajo.

El tracklist al completo es el siguiente:

Love Is Dead

Graffiti

Get Out

Deliverance

My Enemy

Forever

Never Say Die

Miracle

Graves

Heaven/Hell

God’s Plan

Really Gone

ii

Wonderland

Hace poco, la banda confirmaba en Twitter que el quinto track del álbum, My Enemy, contará con apoyos vocales de Matt Berninger, líder del veterano grupo indie The National.

Love Is Dead será el sucesor de Every Open Eye, trabajo presentado en septiembre de 2015. En los meses de verano, Chvrches girarán por Europa para presentar sus nuevos temas, con citas que incluirán festivales como el Primavera Sound de Barcelona y el NOS Alive de Lisboa.