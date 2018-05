MixMinds #7: Derrick Carter @ Sub Club Glasgay

Para celebrar el Día Internacional contra la LGTBIfobia, en el MixMinds de esta semana os traemos la sesión que protagonizó la fiesta del veinte aniversario del Glasgay, uno de los festivales más importantes del mundo dedicado al arte gay, lésbico, bisexual y transgénero. Tuvo lugar en el Sub Club de Glasgow, a finales del 2013, y el creador del mix fue un veterano y el que, para muchos, es uno de los mejores dj’s que ha habido nunca: Derrick Carter. Coged las camisas estampadas, los pantalones de lentejuelas y las deportivas porque haremos un viaje a los años 70’s y 80’s.

El genio del house, se vistió para la ocasión, y creó una sesión 100% disco para ambientar la fiesta de celebración del aniversario del Glasgay. Trompetas, música negra, samplers de los 70’s, funk, soul, guitarras a lo Nile Rodgers, Talking Heads… En resumen, MOVE YOUR BODY. Todos los ingredientes necesarios para trasladarte a las discos del Bronx de hace cuarenta años o al plató de The Get Down. Aviso que cuando acabe, tendréis la necesidad de escuchar más. Aún y la hora y media de durada, al final tienes la sensación que se ha hecho corta. Es lo que tiene el old school disco, siempre quieres bailar más y más.

Derrick Carter empezó a pinchar con tan solo nueves años, en celebraciones familiares principalmente. Ya de joven, formó parte de la escena underground de la ciudad y fue uno de los nombres más importantes del sonido house de los 90’s de Chicago, uno de los momentos más importantes de la electrónica de los últimos años. A partir de ahí, su ascenso fue imparable, aunque siempre ha preferido mantenerse en la sombra, dentro del underground. Su influencia ha salpicado a grandes DJ’s de generaciones posteriores, como The Black Madonna o Honey Dijon. En la actualidad, se le puede ver pinchar con menos frecuencia y principalmente por Europa. Eso sí, cuando lo hace, la sala se llena y la fiesta queda en el recuerdo de todos los asistentes.

Que disfrutéis la sesión y, sobre todo… ¡Larga vida al disco!

(Nos podéis seguir AQUÍ // Artista: Derrick Carter // Sala: Sub Club)