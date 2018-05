MixMinds #6: Björk @ The Cover Mix

Ya que ayer salieron los horarios del Primavera Sound, hoy compartimos un mix creado por uno de sus cabezas de cartel indiscutibles, Björk. Aunque su faceta más conocida es la de cantante y compositora, ya lleva años compaginándolo con el dj y toda la cultura de club. A finales de noviembre del 2017, muy pocos días antes de publicar su último disco, Utopia, hizo un mix para la revista MixMag, llamada The Cover Mix. En ella, mezcló una gran variedad de composiciones que la inspiraron para la creación de sus temas más recientes.

Un viaje de unos 45 minutos en el que podremos escuchar flauta, música tribal, india y lo más transgresor de la electrónica actual. Björk nos propone un recorrido musical que nos trasladará a una dimensión completamente distinta a la que estamos acostumbrados. A su propia dimensión. Podremos reconocer la voz de Arca, quien ha co-producido junto con ella el Utopia, Kelela o Kelly Lee Owens. Incluso escucharemos piezas de genios rompedores como serpentwithfeet o Jenny Hval. Si os gusta o os interesa Björk, no dudéis en escuchar la sesión, es de lo más parecido a estar dentro de su mente en estos dos últimos años.

En julio de hace 25 años, Björk publicó su primer trabajo, Debut, y no ha dejado de sorprender desde entonces. Siempre dos pasos adelantada a los demás, la artista islandesa no ha dejado de innovar y forzar los límites de la creatividad musical, provocando cambios importantes en la creación y concepción de la música popular (especialmente la electrónica). La mezcla de lo clásico con lo transgresor, los violines con los beats más rompedores… Björk tiene claro que, para innovar, no se tiene que perder de vista de dónde venimos.

En el Primavera Sound, no nos pinchará una sesión, sino que dará un live presentando su último disco, Utopia. Para los que tengan lo oportunidad, no os perdáis su directo. Nunca deja indiferente a nadie, con audiovisuales y una puesta en escena transgresora y, normalmente, con alguna sorpresa escondida bajo la manga.

Artista: Björk // Medio: MixMag