MixMinds #4: Sau Poler @ Deep House Amsterdam

Para nuestro cuarto MixMinds jugamos en casa y compartimos una sesión de uno de los mejores artistas nacionales de electrónica en la actualidad, Sau Poler. Fue un encargo para la revista internacional Deep House Amsterdam y se publicó justo hace dos años y una semana. Una escucha muy recomendada ahora que se empiezan a notar las primeras vibraciones del verano.

A lo largo de la hora que dura la sesión, el productor badalonés nos propone un recorrido house con sonidos tropicales y techno. Una vía de escape de la imaginación hacia las playas soleadas del mediterráneo, con una copa en la mano y bailando sin parar. La primera composición que escuchamos, un pequeño fragmento del Those Who Play With Fire, del pianista y compositor Aminadav Aloni, nos deja saborear las vibraciones exóticas que tendremos a lo largo de este viaje. En la sesión también podremos escuchar temas del mismo Sau Poler, y de otras gemas poco conocidas de productores como Koett, Airaboi, Parple o Stojche entre otros.

Sau Poler es otro de los artistas que han aparecido en los conocidos como años dorados de la electrónica española, junto a otros productores de renombre como John Talabot, Pional o Marc Piñol. Crecido en Badalona, en la costa catalana, Poler empezó produciendo hip hop instrumental y su sonido fue evolucionando hasta hoy. Optimista, con mucha luz o íntimo serían algunos de los atributos que hay en común en las diferentes composiciones del productor. Des del 2015 que ha ido girando por todo el mundo y pinchando en ciudades como Nueva York, Paris, Berlin, México, Barcelona… Y ya ha formado parte de festivales pioneros del género como el Sónar o el DGTL. Se ha ganado muy buenas críticas de la prensa internacional especializada y hasta el momento ha publicado 5 EP’s (uno, el más reciente, con Pedro Vian).

No os distraemos más. Si os gusta la sesión, os recomendamos que entréis en el perfil de Sau Poler y os dejéis llevar por todas sus composiciones, no os arrepentiréis.

Artista: Sau Poler // Medio: Deep House Amsterdam