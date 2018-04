MixMinds #2: Honey Dijon @ BR Sugar Mountain

Seguimos en nuestro mundo DJ y esta semana os traemos una sesión muy reciente, de hace poco más de un mes. Tuvo lugar en el festival Sugar Mountain de Melbourne, en el escenario comisariado por Boiler Room, y la artista en cuestión es una de las más potentes del house internacional, Miss Honey Dijon.

Empezando con una versión casi acústica del I Wish del mítico Stevie Wonder (una de los artistas que más escuchaba Dijon de pequeña en casa), la sesión rápidamente se transforma en una bomba de una hora que hará mover incluso a los más escépticos. Una masterclass del house en la que Honey Dijon domina unas transiciones que, de forma muy sutil y casi imperceptible, llevan los ritmos al territorio del techno para, después, volver al house. Además de Stevie Wonder, a lo largo de esta hora también sonarán, entre otros samplers, trompetas, New Order y el I Have a Dream de Martin Luther King.

De Chicago al mundo

Como gran parte de los nombres más importantes del panorama house, Honey Dijon se crió en Chicago. Rodeada de la música soul y R&B que sus padres escuchaban, la americana creció visitando asiduamente las míticas tiendas de vinilos de los ochenta, coleccionando una gran cantidad de sencillos que aún hoy en día la acompañan.

Su gran amistad con Derrick Carter le mostró y enseñó algunas de las claves de la electrónica. Enseñanzas que luego completó, una vez ya instalada en Nueva York, con una de las leyendas de la ciudad, Danny Tenaglia, añadiendo así nuevos sonidos a los que ya había adquirido en Chicago. Empezó a pinchar por todo el mundo y se fue impregnando de todos los sitios en los que iba, con una gran influencia de su estada en Berlin.

Cómo resultado, ya hace unos años que Honey Dijon es un icono de la electrónica (e incluso de la moda), pinchando en los clubs más importantes del mundo. Allí dónde va, con sus sesiones en las que mezcla a la perfección una gran variedad de estilos, consigue colgar carteles de sold out y convertir las pistas en un auténtico maratón de baile.

