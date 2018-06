Playlist Temática #1: B-Sides de UK

Hoy arrancamos con una nueva sección, repartida cada semana. Playlist temáticas diferentes nos abordaran cada semana.

La creencia popular tiene como objeto el pensamiento de la que las canciones situadas en la cara B de un vinilo, las ahora “b-sides” de un disco o “canciones menos importantes” son siempre de mal nivel o de nivel inferior a las de la cara A, y ese es un gran error. Es en la playlist temática de esta semana en la que lo demostraremos.

El grupo más importante de MySpace tiene grandísimos temas entre sus caras-B, siendo algunos muy conocidos, como “No Buses”, “7” o “Bigger Boys and Stolen Sweethearts”. Sin embargo, es “Stickin To The Floor” la canción escogida, los 81 segundos de duración nos deja con ganas de más, no obstante redondean una b-side tremendamente groovy. Pero para ritmo salvaje el que trae la banda de Matt Bellamy y compañía con “The Groove”. Una pequeña representación punk se deja ver con Slaves y Sex Pistols, el dúo de Kent demuestra haber aprendido la lección del grupo londinense a la perfección.

The Smiths, o una de las mejores bandas pop de la historia, cuenta con una larga lista de canciones icónicas en su haber, “Asleep” es una de ellas sin duda; el piano de Johnny Marr acaricia con suavidad la voz de Moz.

La historia de la música ha conocido a grandes grupos, que obviamente teníamos que mencionar, como The Beatles, The Rolling Stones o Pink Floyd. La gran sorpresa para los más jóvenes será sin duda “We Will Rock You”, de otra de las bandas que no podía faltar, Queen. ¿Cómo puede ser esa canción una B-side? La respuesta es sencilla, el single al que pertenece contenía en la cara A una canción apenas conocida “We Are The Champions”.

Dejo a un lado los spoilers, podéis pasar a investigar por vosotros mismos.

¡La semana que viene más!

Si tenéis alguna recomendación dejadla en los comentarios.