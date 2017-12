Listas Crazyminds – Lo Mejor de Noviembre 2017

Querido lector, podemos imaginar que estás pensando: el frío se apodera de las calles de tu ciudad, los días no cunden y el calendario se llena de compromisos.

Por suerte, siempre queda la buena música para acompañarte en esos ratos en los que uno necesita explayar la mente y nosotros os lo tratamos de poner fácil.

Para ser un mes algo crítico para lanzamientos ya que, salvo sorpresas de última hora, poco o nada saldrá a lo largo de los últimos coletazos de 2017, hemos conseguido un buen puñado de buenas canciones.

Una de las vueltas más sonadas es la de Superchunk que tras cinco años fuera del circuito han puesto forma y sonido a su vuelta, ya programada para 2018. Los de Carolina del Norte empuñan guitarras y nos refrescan la mente con el potente What a time to be alive. El sexto disco de The Wombats se asoma tras la esquina y nos regalan este Lemon to a Knife Fight como avanzadilla. Los de Liverpool vuelven a la carretera sin fecha programada pero 2018 nos desvelará la incógnita.

Aunque solo haya sido un maxi single, nos hacemos eco de lo nuevo de Twin Peaks, que aunque suelen sonar a rock de la vieja escuela, los jóvenes han decidido experimentar y el resultado es excelente. Tienen mucho potencial y sin duda serán relevo generacional de muchas bandas en activo.

Y sin salirnos de la zona, destacamos la interesante mixtape de Sufjan Stevens. Tras ganarnos plenamente con Carrie & Lowell en 2015, sigue destapando material y es que al final, su música es la historia de su vida. Además de demos y remixes, ha incluido varias canciones y entre ellas figura Wallowa Lake monster, que encaja a la perfección con su anterior disco, inundando de belleza nuestros oídos, sin duda es único manejando texturas y creando universos únicos.

Las propuestas más arriesgadas tienen nombre de mujer: desde la embaucadora voz de Charlotte Gaingsbourg al continuo estado de innovación de Björk pasando por los ritmos electrónicos de Javiera Mena, entre otras.

Por segundo mes consecutivo el panorama nacional está en pleno apogeo y nos trae lo nuevo de Xoel López, Julio de la Rosa o Modelo de Respuesta Polar. Sin duda, un honor poder destacar cada mes la capacidad creativa de todo lo que se produce por aquí.

Y para ti, querido lector, ¿Cuál es tu canción del mes?