Listas Crazyminds – Lo Mejor de Mayo 2018

Ya sabéis nuestra adicción a las listas. Todos los meses nos dedicamos a seleccionar las mejores canciones para que podáis repasar el mes sin problemas.

Una de las entradas más fuertes ha sido la de Arctic Monkeys. No vamos a negar que ha sido toda una sorpresa tanto el lanzamiento como el contenido en sí. Sin ir más lejos, la que mayor sensación ha causado por el momento ha sido la elegida por nosotros: Four out of five. Muchos tendrán la ocasión de disfrutar de su directo en estos días durante el Primavera Sound.

Dentro de los discos que se presentarán en breves tenemos el primer avance de Gorillaz. La banda liderada en la sombra por Damon Albarn ha cerrado el mes con una primera canción de un disco que saldrá a finales de junio. Cambiando de tercio, la banda angelina Dawes volverá tras dos años de silencio con líneas rock mucho más clásicas. Passwords verá la luz el 22 de junio.

Nos gusta hacernos eco de aquellos descubrimientos que nos llenan. En este caso queremos hablar de Snail Mail. Este proyecto, dirigido por Lindsey Jordan, precede a un EP inicial. Admiramos su madurez y consistencia para su juventud y estamos seguros que es el comienzo de una carrera en ascenso. Y cerrando un ciclo de voces increíbles, lo hacemos con Natalie Prass y Lost, un avance de lo más jugoso a solo un día del lanzamiento de su próximo álbum.

Indie nacional en nuestras listas

Uno de los discos más potentes que hemos descubierto a lo largo de mayo es el de Edredón. Esos tintes electrónicos nos encantan como bien resume Italodisco, dando un resultado muy cañero. Otros que se han mudado al lado oscuro de la electrónica han sido WAS. Esto no quiere decir que su futuro trabajo sea así al 100% pero el resultado nos gusta.

Pero si tenemos que resumir el mes no dudamos que decir que Demogorgon de Rufus T. Firefly cumple nuestras expectativas respecto a canciones.

¡Disfrutad de la lista!