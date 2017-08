Listas Crazyminds – Lo Mejor de Julio 2017

Aunque julio fue un mes bastante estepario en cuanto a grandes titulares pero poco a poco se ha ido llenando de grandes canciones, generando una de listas más eclécticas hasta la fecha. Con la llegada de nuevo discos en el otoño, las bandas han ido avanzando nuevo material a lo que se suma los valientes que deciden que el mes más cálido del año bien merece ser recordado por un lanzamiento oportuno.

Uno de los destacados por su brillantez es el nuevo disco de Dan Auerbach, voz principal del dúo The Black Keys. Tras un hiatus indefinido con su compañero Patrick y al margen de otros proyectos paralelos, nos sorprende muy gratamente con un disco con reminiscencias de los años 60 y 70, muy valiente y lleno de belleza. Si no leyéramos el nombre, podría perfectamente colocarlo cuarenta años atrás. Esto es simplemente una señal positiva que a la mitad de la banda de Akron aún les queda mucho carrete que desvelar.

Lanzamientos de grandes magnitudes han sido los de Arcade Fire, que tras casi 4 años de barbecho han regresado con un álbum bastante alejado de sus inicios y no exento de controversia. No han sido los últimos en regresar, la imponente Lana del Rey se sumerge de lleno en el sonido más summer of love y vuelve a subir a las cimas del éxito con comodidad. Otros tantos que avanzan material son The Killers, The National y Steven Wilson, con discos casi a punto de salir.

Ha sido un mes con novedades como la de Mr Jukes, cuyo nombre puede que no os diga nada pero detrás está la que es voz de Bombay Bicycle Club. Un proyecto muy innovador y muy desligado de su formación, pero altamente interesante. Por otro lado, Kele Okereke, líder de Bloc Party, también sigue su camino al margen de su banda principal con una canción preciosa.

No nos queremos enrollar más, por una vez no queremos que leáis, sino que disfrutéis de la cantidad de buena música que hemos recogido en esta lista para todos vosotros.

¡Que la disfrutéis!