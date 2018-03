Como todos los meses, venimos con nuestras listas, en este caso la mensual. Febrero ha sido un mes muy prolífico y volvemos con un buen puñado de éxitos.

En esta ocasión hemos podido recopilar más de cincuenta maravillosas canciones que creemos que harán vuestras delicias. Empecemos.

Entre las vueltas más esperadas con las que podemos contar es la de Moby. El artista de Nueva York, también productor, regresa con nuevo material, a caballo entre la espiritualidad y el activismo. Nos gustan mucho los tres avances, pero nos quedamos con éste último.

Otro que nos agrada especialmente es el de Ryan Adams, que tras unos meses de ausencia, ha vuelto al estudio. Ya sabemos que Pax-am, su sello discográfico, es un hervidero, y vuelve más pop que nunca. Todo apunta a que habrá disco este año.

Otro que decide volver, aunque le cuesta estar quieto, es Father John Misty. Tan suyo, tan propio. Tan mágico. Y mencionando la magia, os recomendamos See you around, de I’m with her, un corte muy bonito del trío que transmite con cierto encanto el sonido americana. En un estilo similar se mueven Okervil River, y es que los de Austin llevan veinte años enamorándonos.

Otro regreso, aunque con calma, es el de Muse. Parece que tras estar perdidos musicalmente hablando en varios discos, regresan un poco a sus raíces. Les ha costado pero este corte nos encaja mucho más que su disco predecesor, sin ir más lejos.

No podemos dejar de mencionar Ralphie, de Post Animal. Quizás la banda no os suene pero si os decimos que es la formación de Steve, personaje de Stranger Things. Aquí nos hicimos eco de ello.

Grandes regresos nacionales a nuestras listas

Ha sido un mes apasionante, de verdad. Muchas bandas han dado el pistoletazo de salida a nuevos álbumes y temas incluidos en ellos. Sin ir más lejos, Triángulo de Amor Bizarro nos sorprendió con un EP dedicado a las más vergonzosas historias que recoge nuestro país y lo han traducido en O Isa.

Por fin y lo decimos con ímpetu, Varry Brava vuelve con nuevo trabajo, Furor. Ha costado elegir pero Satánica nos ha conquistado. También esperábamos como agua de mayo las nuevas canciones de La Habitación Roja y ya hemos podido conocer unas pocas. Nos hemos quedado con La Última Noche del Año, pero fue complicado. Aquí podéis escuchar otro de los maravillosos avances.

Otros tantos como Egon Soda, Carlos Sadness, Perro, Trajano!, Niños Mutantes, Sr. Chinarro, El Último Vecino, Belako o Rusos Blancos han estado muy presentes en el mes de febrero.

Como siempre, hacemos nuestras listas con cariño y con amor, así que esperamos que la disfrutéis.