Listas Crazyminds – Lo Mejor de Diciembre 2017

Se ha acabado el año, esto es una realidad. La navidad, sus excesos y los nuevos objetivos toman nuestra mente pero no podemos olvidar que hace dos días era 2017 y que el mes de diciembre dejó grandes canciones.

Nosotros, gente generosa donde las haya, hemos recopilado las mejores que salieron en los últimos coletazos y es que hay que ser muy valiente para lanzar música nueva cuando estamos en la inevitable marcha final.

Hay bandas que no temen a nada como King Gizzard & the Lizard Wizard que han sacado ni más ni menos que cinco discos a lo largo de este año. Siempre moviéndose en la psicodelia pero poniendo su acento allá donde más les gusta. Sin duda, dejarán un gran legado si siguen a dicha velocidad. A otro que no le da ninguna pereza pasar por el estudio es a Sufjan Stevens, esta vez motivado por un personaje peculiar que además tendrá su propia película homónima que verá la luz en 2018: Tonya Harding. Siempre encuentra una excusa para regalarnos su talento.

Hay otras vueltas muy destacadas como la de los irlandeses Delorentos, que luego nunca fallan en sus visitas o los mismísimos Manic Street Preachers, que aunque vaticinaron que tardarían en regresar, parece que han decidido cerrar el año dando una buena sorpresa.

Y estos son solos unos pocos de los que componen las 20 canciones más destacadas de este pasado diciembre. Como siempre, recomendamos su escucha para paliar la nostalgia que dejan siempre estas fechas. ¡Que lo disfrutéis!