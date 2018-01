Listas Crazyminds: “I Am Mark E. Smith”, 20 temas para celebrar al genio detrás de The Fall

Año nuevo y enero vuelve a sacudir nuestros cimientos llevándose a un grande de la música. Si en 2016 el mundo lloró con Bowie, en 2018 lo hace con la desaparición física de Mark E. Smith, fundador de The Fall. Un iconoclasta, el verdadero punk, el sacerdote de lo políticamente incorrecto, el antihéroe. Fue conocido por su tempestuosa relación con sus compañeros de grupo. A lo largo de los años ha habido 66 miembros diferentes en The Fall. Smith dijo una vez: “Si somos yo y tu abuela en bongos, es The Fall“.

Mark fue, es y será un mentor musical, un ancla cultural y el primer amor de lo que hoy conocemos como post-punk. Mark tocó corazones, oídos y espíritus. Su influencia ha sido tal que hasta cambió la vida y carrera musical de algunos. Con más de una treintena de álbumes, Mark E. Smith y The Fall demostraron que la capacidad de invención y reinvención es infinita mientras no te importe una mierda lo que digan los demás.

Estamos profundamente tristes y, al mismo tiempo, alegres y agradecidos de haber compartido este viaje musical con Mark. Desde este rincón del mundo, he preparado una playlist para rendir homenaje a Mark E. Smith y al sonido de The Fall. Esta lista se me ha quedado corta y no creo pueda hacer honor a su legado, pero espero al menos que estos 20 temas permitan celebrar la huella que ha marcado este genio musical.

¡Gracias por tanto, Mark!