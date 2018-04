I am in love with this place

But I fear for its grace

Shoot the sky

Opens up like the sea

And the resinous high

Bloodlines and divines

Will my kids see the trees?

Will the glen fall on me?

Hoy 22 de abril se celebra el Día de la Tierra, un evento que comenzaba hace 48 años, cuando en 1970 millones de americanos salieron a la calle para protestar por los impactos que el desarrollo industrial estaba teniendo sobre el medio ambiente. Desde entonces, sociedades de distintos países se han unido año tras año a celebrar esta fecha como un recordatorio de la necesidad de proteger el medio ambiente frente al desarrollo industrial. Este 2018, la campaña del Día de la Tierra tiene como objetivo concienciar sobre la necesidad de reducir el uso y producción de plásticos a escala global.

En CrazyMinds hemos decidido sumarnos a este día mediante una lista que recopila aquellos temas en que distintos artistas –con un inevitable, marcado acento folk– se han inspirado, han narrado sus experiencias y buscado metáforas en el entorno natural o incluso han reivindicado la necesidad de proteger la naturaleza frente a la acción humana.

Música para el Día de la Tierra

Comenzamos con el Instrumental I de The First Days Of Spring de Noah and The Whale, álbum en que Charlie Fink, vocalista y compositor de la banda, percibió esa llegada de la primavera como el comenzar “de una nueva vida” tras una ruptura amorosa: “Oh the trees grow, the river flows and its water will wash away my sins”, canta en The First Days Of Spring, atribuyendo a la naturaleza sus propios sentimientos.

Con el Instrumental de Noah and the Whale se inaugura una primera parte de la lista, instrumental en clave eléctrico y post-rock, cuya textura y exploración sonora invitan a la reflexión, a la contemplación del mundo que nos rodea. Se suceden temas de The Album Leaf, Huerco S., Explosions in The Sky, Gardens & Villa y se cuelan los Eels con ese After the Earthquake de su álbum de 2010.

Poco a poco, la música pierde elementos sintetizados, y nos adentramos en el mundo del folk, ese género que ha sido siempre tan cercano a la naturaleza, viendo en sus ríos, en sus animales, en sus bosques, montañas y estaciones metáforas de la propia vida. Bruce Hornsby y Justin Vernon (aquí bajo el nombre de DeYarmond Edison) cantan así a la nostalgia a través de la naturaleza, en Black Muddy River.

Marcado acento folk

Un amor por la naturaleza que encontramos muy presente en la escena folk del norte de Europa, con quizás sus mayores representantes en First Aid Kit, Jose Gonzalez, Ben Howard o The Tallest Man On Earth y otros de menor calado como el joven músico islandés Axel Flóvent.

Tampoco podemos escaparnos de la delicada escena folk de las Islas Británicas: desde sus nombres más recientes –Laura Marling, Johnny Flynn, Novo Amor, Ed Tullett, James Vincent McMorrow– hasta clásicos como Cat Stevens, Donovan o Nick Drake y su Pink Moon, oda al astro más presente de nuestro firmamento nocturno.

Este sonido folk se completa con otros artistas recientes como Woods, Lord Huron, Radical Face, Fleet Foxes, Kevin Morby, The Oh Hellos, The Paper Kites, S. Carey, Devendra Banhart, Alexi Murdoch u otros clásicos como Joni Mitchell, Neil Young, Eddie Vedder, Lou Reed o Ryan Adams.

Tampoco nos olvidamos de España, donde encontramos Campo Amarillo, cántico de La MODA sobre los campos castellanos de Antonio Machado, con cierto tinte y desazón socio política. Para un tono más contemplativo y pastoral lo tenemos en O Maio, de Os Amigos Dos Músicos, formación ourensana de folk. Quedándonos por Galicia, Guadi Galego nos trae una canción sobre las raíces, sobre ese “sentido de lugar” que nos ata a ciertos lugares del planeta: Chea de Vida. También tienen su hueco en la lista los catalanes Les Amics de Les Arts, con su Monsieur Cousteau, carta abierta al explorador francés Jacques Cousteau.

De Sudamérica llega la voz de Lisandro Aristimuño y sus personales Tres Estaciones así como la ecléctica Ciervos, tema de los chilenos Astro con el que trascendemos a otros mundos más allá del folk.

Otros géneros

Poco a poco llegamos a otros estilos y canciones que hablan sobre el mundo natural y sus elementos. Gorillaz, Modest Mouse, Biffy Clyro, Suede, Oasis, Seal, James McAllister, MGMT, The Cat Empire, o los españoles Fuel Fandango y Rufus T. Firefly tienen cabida en esta lista y han aportado al mundo de la música temas que exploran la tierra y todo el potencial que la naturaleza tiene para ofrecer.

Coyotes, pájaros, toros, lobos, águilas, ballenas, arañas o ciervos; tierras, bosques, tundra, desiertos o ríos; la Tierra, sus estaciones, su firmamento, sus parajes. Todos estos elementos y muchos otros han inspirado a artistas para componer y contar historias, cada una de las cuales, a su manera, ha sido capaz de poner de manifiesto el valor del Planeta Tierra y la necesidad de conservarlo.