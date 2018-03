Listas Crazyminds – Con Nombre de Mujer

Día Internacional de la Mujer, día 8 de marzo. Desde nuestra redacción hemos querido aportar nuestro granito de arena a esta noble causa como es este día. Un día tan necesario, un día muy importante.

Podíamos haberle dado muchos enfoques a nuestra lista pero hemos dado muchas vueltas y tomamos una decisión. Queríamos rendir homenaje a todas aquellas mujeres que inspiraron una canción, no teniendo en cuenta el compositor, sino a quién se la escribieron.

Porque cualquier mujer es un ejemplo, una fuente de inspiración. Todas las mujeres son musas, en cualquiera de los ámbitos de su vida. Por ello nosotros queremos ofreceros cien historias de mujeres. Diferentes, únicas. Unas anónimas, otras conocidas.

¿Quién no se ha emocionado escuchando Angie, de The Rolling Stones? ¿Quién no ha disfrutado con la fuerza que transmite Delilah de Florence and The Machine?

Cada una de ellas es un mundo pero sin ellas, el mundo se para.

La mujer en la música

Queremos felicitar a todas las mujeres por su día pero especialmente a aquellas que se dedican a un sector tan complejo como es la música. Nos referimos a artistas pero nos referimos a todas las que permanecen invisibles: periodistas, fotógrafas, redactoras, ingenieras de sonido, organizadoras de conciertos, rock managers.

No nos gustaría que se nos olvidara ninguna profesión pero sabéis que estáis todas presentes en nuestras palabras.

Os invitamos a disfrutar de nuestra lista, como siempre, hecha desde el más profundo cariño y respeto.