Es un tiempo extraño. Una primavera sórdida y gris. Temporada que suele engañarnos con algunas horas de sol para luego destapar nubes gruesas, llenas de lluvia. Ha sido en el marco de uno de estos días de dicotomías, que he decidido juntar a varios artistas para crear una Lista Crazyminds profundamente nostálgica (de ahí que haya incluido a Brenton Wood y a Sunny & The Sunsets), pero que a ratos, pulsa fuerte, se despierta, para volver a descansar.

Además del soul, y aunque suene raro y desatinado, hay electrónica experimental, ambient, noise y minimal techno. He reunido a un grupo con parte de mis artistas favoritos. Además de considerarlos como parte de los mejores de la electrónica actual en varios de estos géneros. Aquí encontrarás temas de Grouper, Helena Hauff, Felicia Atkinson, Pan Daijing, la veterana Laurie Spiegel, así como el gran tema Less Than Two Seconds de Hiro Kone, y que fue compuesto por Hiro después de conocer el veredicto en el caso de Trayvon Martin, el adolescente afroamericano asesinado en Florida, a manos de un policía, el 26 de febrero de 2012.

El complemento masculino

Pye Corner Audio, Tim Hecker, William Basinski y Jefre Cantu-Ledesma, entre otros, también han sido invitados a musicalizar mis tardes primaverales de cielos grises y vientos fríos. Hay detalles mínimos, arreglos que detectarás si llevas cascos, tonos casi imperceptibles. Así como beats agresivos y pulsadas sincopadas, gracias a temas como 4 Floors of Whores del productor Tzusing. Imagina una llovizna, que se vuelve tormenta, y que lentamente comienza a despejarse.

Incluso el orden de los temas y sus títulos cuentan una historia… Una historia que prefiero que desarrolles tú, a tu propio ritmo, siguiendo tu propio orden. Si eres de los que usa otros medios, además de Spotify, y te apetece oír esta Lista Crazyminds mezclada, puedes encontrarla en mi perfil de Mixcloud.