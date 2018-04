Combate la astenia primaveral con la playlist de Bedroom Recordings

Palabras como lo-fi, DIY, bedroom recordings o la era del post-internet, son bastante frecuentes en la cultura musical contemporánea. Y es que a menudo existe la tendencia de creer, que la mayoría de discos están grabados en grandes estudios. Hace unos años, si todavía alguno se acuerda, se creó la plataforma Myspace. Una web donde una gran cantidad de artistas desconocidos y conocidos subían sus temas. A raíz de este fenómeno, con una tarjeta de sonido y un ordenador, muchos de ellos generaban un sonido lo-fi (baja fidelidad). Ahora Myspace parece un cementerio fantasma, pero fue fundamental. La plataforma abrió camino a las bedroom recordings en la era de internet.

Las bedroom recordings, DIY y lo-fi aparecen antes que internet. Seguro que nos acordamos de las mixtapes en casete, los fanzines y otros elementos que, a día de hoy, también están presentes en la escena musical underground. Un claro ejemplo es Daniel Johnston, que para quien no lo conozca recomiendo el documental The Devil and Daniel Johnston. Un artista de lo más pintoresco, se autoeditaba sus cintas de casete en el garaje de casa.

Para entender la escena, es imprescindible nombrar las dos plataformas punteras en toda la comunidad del DIY: Soundcloud y Bandcamp. Ambas forman parte de la era post-internet. De estas webs, han ido saliendo muchos artistas de la talla de (Sandy) Alex G. A raíz de utilizar estas plataformas, muchos artistas han generado una comunidad. Donde reina la autoproducción, el intercambio de beats, etc. También, muchos de ellos tienen en común que graban en sus dormitorios, de ahí el nombre de está playlist. Artistas como Clairo, quien inaugura está lista, se hizo viral con el video de Pretty Girl. La cantante de 19 años, es un claro ejemplo de toda está escena.

La lista que hemos creado, son 24 canciones que incluyen lo-fi, garaje, pop, downtempo, chillwave y vaporwave. Nombres como Clairo, Yellow Days, Rex Orange County o Steve Lacy. Los tres últimos tocarán este año en el Primavera Sound, Lacy lo hará con The Internet. También hemos querido tener representación nacional. Artistas como Lois (proyecto en solitario del cantante de Trajano), NOIA o Rey Lobo.

Muchos de estos artistas comparten un sonido similar, guitarras como las de Mac DeMarco, con ese toque especial de chorus. Melodías poperas muy pegadizas y esta baja fidelidad que les caracteriza. Para muchos de estos músicos, componer en su habitación se ha convertido en su sello. Quizás intencionadamente o debido a la falta de recursos, la propia Clairo decía: “Nunca ha sido mi intención sonar a bedroom pop. Tan solo he utilizado los recursos que tenía disponibles y que no eran de alta calidad”. Aún así, han demostrado que con poco dinero se puede hacer buena música.

Necesitas más argumentos para combatir la astenia primaveral? ¡Sigue nuestra playlist y esperamos que la disfrutes!