Holden Centeno, mis palabras hablan de ti

22:53 de un domingo que se ha hecho especialmente largo por circunstancias de la vida. Sigo en shock. Hace tan solo 10 minutos que he cerrado el último libro de Holden Centeno y necesitaba sentarme a escribir. Me siento en deuda con él, ya son tres libros con los que este licenciado en Derecho ha conseguido emocionarme y yo nunca he tenido ni el más mínimo detalle. Así que allá voy, a darle lo único que se me ocurre en este momento, una pequeña reseña.

El jueves 2 de febrero salía a la venta el último trabajo de Holden Centeno, Mi silencio habla de ti, libro que ha sido elaborado junto al artista Jose Luis Algar, que ha aportado unas preciosas ilustraciones a la obra. Esta vez deja Suma de Letras, casa con la que publicó sus primeras obras, para publicar en la editorial Aguilar, aunque sigue dentro del sello Penguin Random House.

Ahora hablemos de él, del chico de las gafas de sol, pelo rebelde y gorra. En definitiva, hablemos de Holden Centeno. Para quién no le conozca, Holden es un chico de Madrid que estudió Derecho en la Universidad Complutense y durante uno de sus años en la facultad se topó con la historia de desamor, o amor, que hizo que comenzara a escribir en un blog. Con dicha historia hizo las delicias de miles de jóvenes que necesitaban sus entradas casi tanto como el respirar. Su éxito llegó a los oídos de las editoriales, que le ofrecieron reunir todo y sacarlo en forma de libro. De esta forma saltó a la escena literaria a través de su blog, que posteriormente desembocaría en su primer libro, La chica de Los Planetas. Como era de esperar, la publicación fue un éxito y llevó a la segunda parte de la historia, 365 días con la chica de Los Planetas. Con este segundo tomo se cerró un ciclo que creó mucha incertidumbre entre todos sus lectores. ¿Ahora qué sería de ellos sin Holden? Pero no nos íbamos a librar de él tan fácil, y en este 2017 nos ha presentado Mi silencio habla de ti.

Aquí he venido a hablar de su libro, y eso mismo haré. Decir que en este libro se nota un cambio en Holden Centeno, un antes y un después. Es un libro que derrocha una mayor madurez literaria por parte del autor pero que sigue manteniendo ese estilo fresco y directo que tanto caracteriza al autor. Os invito a entrar en su universo. Atreveos a abrir el libro y descubrir historias como la de Rufino o Fausto. Atreveos a que os entren ganas de visitar Santander, escuchar buena música y poner el broche de oro a vuestros próximos veranos asistiendo al Sonorama. Atreveos a descubrir cómo alguien puede rescatarte después de haber tocado fondo. Atreveos a conocer a Carol.

¿Por qué leer Mi silencio habla de ti? Por mil razones. Es un libro que te atrapa, que te mete la mano en el pecho para coger tu corazón y acelerar su ritmo hasta hacer que quieras más y más. Es un libro que te remueve por dentro, con el que puedes estar de acuerdo o no en muchos aspectos pero que, en definitiva, te hace sentir vivo. Puedo asegurar que, tanto si has sido lector durante la etapa anterior de Holden como si no, es un libro que merece la pena contemplar. Es un libro en el que las palabras y las preciosas ilustraciones de Jose Luis Algar caminan de la mano y bailan en armonía, como si se tratara de Holden y Carol en El Campo de la Cebada. Una puta pasada.

El madrileño viene anunciando desde hace tiempo que este será su último libro porque dice sentirse parte de una generación de personas que escribe libros pero que no deberíamos denominar escritores. Como podéis imaginar, estas palabras no representan a la legión de lectores del joven que, si por ellos fuera, le obligarían a sacar un libro al mes. Desde CrazyMinds os animamos a que leáis, os dejéis llevar y caminéis de la mano del chico que ha marcado a una generación. En resumen, os recomendamos que os dejéis guiar por Holden Centeno.

PD: Ahora te hablo a ti directamente, Holden, yo sé perfectamente a lo que te refieres al pronunciar esas palabras sobre un hipotético cuarto libro y, con todo el respeto que te tengo, debo decirte que estás equivocado. Eres muy diferente a esa gente, tú has marcado de por vida a toda una generación de un sector de la población determinado, y eso no lo hace cualquiera, eso lo hace un escritor de verdad. Has conseguido que jóvenes que, probablemente, si no te hubieras cruzado en su camino, jamás hubieran tomado la decisión de coger el mando de la televisión para apagarla y leer un libro. Has conseguido que muchas de esas personas descubran que se pueden emocionar sosteniendo un taco de hojas con letras entre sus manos y que les guste. Tus libros les han llevado a otros debido a las constantes referencias culturales que entre tus palabras aparecen o recomendaciones que entre uno de tus miles de tweets se pueden encontrar. El palacio de la luna o Los autonautas de la cosmopista son algunos de ellos. En definitiva, has hecho una labor que casi nadie consigue y que es muy necesaria en este país. Por ello y por muchas cosas más, te debo dar las gracias.

Espero que cambies de opinión y tú también comprendas mi punto de vista sobre por qué tú sí que eres escritor y te animes a seguir alimentando la sed de tus lectores. Entiende que algunas personas necesitamos o hemos necesitado tus palabras en momentos muy difíciles y, lo mejor de todo, es que consiguen iluminarnos. Entiende que eres necesario. Enhorabuena por tu tercer libro y espero, de corazón, que todo te vaya tan bien como con los dos libros previos.