Yogures de Coco: “La madurez que hemos alcanzado nos ha empujado a publicar nuestro álbum debut”

Warning: htmlspecialchars_decode() expects parameter 1 to be string, array given in /usr/home/crazyminds.es/web/wp-content/plugins/user-submitted-posts/library/core-functions.php on line 220

El continuo trabajo de César, Lucas, Guti y Dani ha dado sus frutos y ha conseguido que amarren en buen puerto musical. En concreto, en Puertofé, un disco lleno de diversidad y temas que enganchan con el que están listos para abrirse un hueco en la escena. Tras sus dos EP, Curioso Mundo y Azul, Yogures de Coco vienen a quedarse en nuestros reproductores (y neveras).

Antes de nada, me gustaría preguntaros por el nombre. ¿Yogures de Coco? Cuando lo escuché por primera vez, pensé que eráis un grupo similar a La Pegatina o de ese estilo. ¿A quién se le ocurrió?

El nombre es algo que se le ocurrió a Dani hace ya unos cuantos años, la verdad es que de primeras sorprende, es un nombre que se sale de lo establecido, que nos parece muy rompedor, y que además es fácil quedarse con él, permanece en la memoria. Para nosotros el nombre del grupo no define el estilo de música que hacemos.

Habéis bautizado a vuestro disco como Puertofé, una palabra inventada que podría pasar por un lugar paradisíaco. ¿Por qué esta decisión?

Queríamos que el nombre del disco fuera directo y sencillo pero también que resumiera la esencia de todo el LP en prácticamente una palabra. No era tarea fácil como puedes imaginar. Hicimos un brainstorming de aúpa, jaja. Puertofé refleja el amor, la fe, la confianza que hemos puesto en este trabajo. Y también la madurez, la calma, la identidad propia que hemos conseguido al llegar a Puerto con su composición, grabación y publicación.

Visualmente, la portada del disco llama muchísimo la atención y sugiere que en el disco se habla de otras culturas, ¿cómo escogisteis este arte? ¿Representa al disco?

El arte ha sido obra de Laura R. Molnar (@lrmolnart). Llevamos trabajando con ella el artwork de todas las grabaciones del grupo desde 2015. Tenemos una relación dilatada y de confianza. Nos entiende y nosotros valoramos muchísimo su labor. Sabe mirar dentro de nuestras canciones y transmitir nuestra identidad musical en una ilustración. Es un talento increíble…

La portada refleja lo que significa Puertofé en una mirada. Representa la alegría y la paleta variada de colores que tiene el disco, y a su vez muestra la tranquilidad y la madurez que nos da haber encontrado nuestro sonido propio.

Es vuestro primer LP y seguro que muchos lo estaban esperando, ¿por qué lo sacáis justamente ahora después de dos EP? ¿Os veíais preparados para ello?

La verdad es que todos pensamos que era momento de lanzarse con un largo, tanto por las ganas que teníamos personalmente, como por el empaque que da el tener un LP, la imagen de banda seria, profesionalizada, por decirlo de alguna forma. Con los dos EPs anteriores estábamos en la búsqueda de un sonido que nos definiera, e incluso nos llegamos a plantear sacar varios EPs de forma dilatada en el tiempo en lugar de Puertofé. Pero la madurez que ha alcanzado Yogures nos ha empujado a publicar nuestro álbum debut.

La producción ha corrido a manos de Raúl de Lara, quien ha trabajado con Varry Brava, Second, Izal o Full. ¿Qué tal ha sido trabajar con él? ¿Cómo os ha ayudado a crear Puertofé?

Trabajar con Raúl ha sido una experiencia increíble, como productor musical es un diez, y como persona es incluso mejor, tiene una forma única de tratar a cada músico, lo que ayuda a que saques lo mejor de ti. El trabajo ha sido muy cómodo desde el principio, nos hemos entendido perfectamente, y él ha sabido ponerle la guinda perfecta al pastel que estábamos cocinando.

La verdad es que fuimos con los temas bastante definidos, y él ha sabido llevarlos a un siguiente nivel, cerrando detalles que a nosotros se nos habían podido escapar, o proponiendo cosas, e incluso aceptando cambios que nosotros le hemos propuesto. Nos ha ayudado a redondear el sonido de Yogures de Coco.

Para poder sacar el disco hicisteis un crowdfunding que os funcionó muy bien. ¿Creíais que funcionaría? ¿Cómo es recibir de manera tan directa el apoyo de los fans?

Ya habíamos probado el modelo de micromecenazgo con nuestro primer EP pero con Puertofé ha sido otro rollo. Nos hemos llevado una alegría al contar con el apoyo de tanta gente que cree en Yogures de Coco. En este mundo de la música, cuando intentas hacer las cosas por ti mismo, es complicado poder abordar todos los gastos que implica la grabación de un disco (pre-producción, viajes y estancias, grabaciones, master, fabricación y distribución, etc.) y sin el apoyo del crowdfunding, todo se pone muy cuesta arriba. Así que nosotros nos sentimos muy agradecidos por la confianza y la apuesta en nuestro proyecto por parte de los mecenas. Hemos sentido que teníamos que tener un disco a la altura de su confianza y eso nos ha empujado a trabajar más duro si cabe.

Presentasteis el videoclip de La Función, donde sois los protagonistas. ¿Cómo fue el rodaje? ¿Qué queríais expresar con el vídeo?

El vídeo está dirigido por Lucas Fernández, guitarrista de la banda. Lo grabamos bajo sus directrices (entre nosotros, es un mandón, jajaja) y su atenta mirada empleando la técnica denominada croma. Los actores éramos los 4 Yogures. El diseñador de todas las imágenes ha sido Lucas, que también se ha encargado del montaje de todo el videoclip. El tío es un artista muy polifacético. Tenía muy clara la idea del vídeo y cómo llevarla a cabo. La función es una canción directa, con un mensaje claro y con el vídeo hemos querido representar esa idea, mostrándonos a nosotros mismos.

Las canciones del disco se mueven entre distintos estilos, con temas como La Guerra, que es muy festivo, o Bajar la Fiebre, que podría ser una nana encubierta. ¿Podríamos decir que el sello de Yogures de Coco es la variedad de estilos en su música?

Cada uno de los cuatro que somos Yogures de Coco venimos de estilos de música diferentes, desde el hardcore melódico, garage o reggae, lo que se ha notado a la hora de juntarnos y encontrar un estilo y música que nos defina. El mostrar variedad musical nos ha salido de forma natural, y si se puede considerar el sello de Yogures de Coco, pues es algo que nos gusta.

En Ellos, realizáis una crítica a los medios de comunicación, y no es el único tema con tintes críticos. ¿Sois un grupo que usa sus canciones para señalar lo que no les convence o lo que debería cambiar del mundo?

Nosotros en Puertofé hemos querido expresar nuestras experiencias y nuestra visión del mundo. Es un reflejo de nuestras vidas, con críticas, alegrías, reflexiones, siempre cuidando mucho la forma en la que transmitimos el mensaje, que creemos que es muy importante, y dejando que cada persona pueda obtener una visión personal de cada canción.

Personalmente, me ha gustado mucho En el Espejo, no sé si vosotros os decantáis por alguna en especial o tenéis una favorita…

Estamos encantados con todas las canciones, es complicado decantarse por una en especial. Ha sido un proceso muy selectivo hasta quedarnos con estos 11 cortes que forman el LP. No creo que tengamos un criterio unificado. Cada miembro del grupo te diría una canción diferente, de la misma forma que cada oyente nos está diciendo hasta el momento una canción preferida. En verdad es algo muy positivo. Hemos hecho un disco tan diverso que no hay un single claro. No somos una banda de una única escucha, eso está claro.

Ahora estáis girando para presentar Puertofé, ¿cómo están siendo los directos? ¿Qué tenéis preparado?

Intentamos que en los directos la gente sienta la fuerza, el positivismo y la alegría que queremos transmitir con las canciones y se contagien de esos sentimientos. Cuando la gente nos escucha en directo siempre nos dice que el concierto supera la escucha de nuestras grabaciones de estudio. Creemos que es el mejor cumplido que alguien puede hacerle a tu actuación. Estamos arrancando la “Gira Puertofé” así que tenemos muchos meses por delante de carretera y alegrías. Las fechas que tenemos preparadas por el momento son: 21 de Octubre Valencia sala Novelty, 16 de Noviembre Madrid sala Boite, el 17 de Noviembre en La Roda Albacete sala Llanura, el 2 de Diciembre en Barcelona sala BARTS, etc… Tenemos más fechas que se pueden consultar en www.yoguresdecoco.com y en nuestras redes sociales (Facebook, instagram , twitter, spotify…). Venimos con muchas ganas de dar guerra. Queremos ir a todas las ciudades donde suene la música. Que nos escriban por las redes allá donde nos quieran escuchar y estaremos encantados de montar concierto.