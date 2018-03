Will Hoge: “La veneración del fan español es la gran razón de que toque en vuestro país”

Will Hoge, una de las figuras más reivindicables y en forma del rock americano, hace escala en España para presentar Anchors, su último disco. Bilbao, Madrid y Valencia tendrán el privilegio de contemplar a un artista en plena y maravillosa madurez. Aprovechando su visita, el de Nashville compartió amablemente algunos puntos de vista y experiencias con nosotros

Enhorabuena por tu nuevo disco, Will. Anchors parece desprender mucha madurez y aplomo. ¿Tuviste esa sensación cuando lo grabaste? ¿Qué matiz crees que lo diferencia con respecto a los anteriores?

Sí, el álbum es un reflejo directo de muchas cuestiones relativas al hecho de crecer y madurar. Creo que tanto en el sonido como en la interpretación se nota la experiencia. Además, todos percibimos que estábamos capturando algo increíblemente real y presente desde la primera nota.

Tus fans están muy contentos de que te hayas recuperado de tu grave accidente de tráfico en 2008. The Wreckage, publicado el año posterior, es probablemente uno de tus más inspirados y conmovedores discos. ¿Sentiste en esa delicada época que el sufrimiento te ayudó a escribir mejores canciones? ¿Sueles sentirte más creativo cuando atraviesas malos momentos?

No. creo que siempre hay un montón de esas emociones alrededor de ti que puedes aprovechar. No creo que debas estar triste e infeliz para escribir canciones más oscuras y emotivas.

Creo que tu voz es una de las más infravaloradas en la actual música americana. ¿La ejercitas o cuidas de algún modo especial?

Gracias. Ningún método especial. Soy buen cantante de manera natural. Y siento que al ir cumpliendo años ha mejorado. Y espero que transmita más honestidad, coraje y pasión ahora que hace 25 años.

Mike Farris y Greg Dulli son también, como tú, cantantes blancos con mucho sentimiento negro y soul en sus voces. Te gustan ellos y sus bandas, Screamin’ Cheetah Wheelies y Afghan Whigs?

Desde luego! Greg y los Whigs son grandes. Con Mike y los Cheetah Wheelies estoy más familiarizado, al ser todos de Nashville. Esa banda, en un periodo muy corto, dejó una estela muy brillante… con esa voz es difícil no hacerlo.

Además de Otis Redding, tu gran inspiración…. ¿quiénes son los cantantes que más te han influido?

Ray Charles, Eddie Kendrick, David Ruffin, George Jones y John Lennon.

¿Las películas y los libros te inspiran para componer canciones? ¿Podrías decirnos tu película y libro favoritos?

Me resulta difícil elegir favoritos. Acabo de ver, en el avión, La Leyenda Del Indomable y esa película aún me deja alucinado cada vez que la veo. También he leído recientemente Sapiens, de Yuval Harari, y es genial. Leche y miel, de Rupi Kaur, también me fascinó. Hombres Sin Mujeres, de Haruki Murakami, es la primera obra que he leído de su autor y espero con ansias más material suyo.

Si tuvieras que elegir un tema o un disco de tu discografía del que te sintieras más orgulloso… ¿cuál elegirías?

Siempre el que está por venir.

Ya has tocado en nuestro país con anterioridad. ¿Qué opinas del público español? ¿Es diferente al americano?

La audiencia europea en general es increíblemente respetuosa. Reverencian la música, lo cual es genial. Los aficionados españoles, para mí, son la personificación de eso, pero también cantan y bailan, y realmente forman parte del espectáculo, más que en casi cualquier lugar en el que haya estado. Me emociona tanto que, de hecho, vengo aquí a dar conciertos por esa razón.