Stay: “Con este trabajo solidificamos nuestra propuesta y definimos un sonido propio.”

Stay, la agrupación de rock psicodélico de Barcelona, estará hoy en la Sala Sidecar presentando los temas de su más reciente EP, Always Here, lanzado el pasado mes de Septiembre a través del sello británico Fruits De Mer Records (entradas a la venta aquí).

Desde su aparición en la escena en 2005, Stay ha buscado consolidarse como una referencia clara del rock psicodélico, dentro y fuera de España, y después de cinco álbumes y sendas colaboraciones con Andy Bell y Owen Morris, la agrupación ha decidido darle espacio a la experimentación y ofrecer un enfoque y sonido nuevo a temas de sus artistas favoritos, Bee Gees, Buffalo Springfield y The Kinks, y que han decidido incluir en este EP.

Hemos hablado con Jordi Bel, cantante y guitarrista de la formación, para conocer un poco más en detalle el proceso de producción detrás de este nuevo EP, cómo es el proceso creativo entre los integrantes, así como los planes de la agrupación para el 2018.

¿Quién llegó con la primera letra o el primer acorde para Always Here?

Always Here parte de las grabaciones de The Mean Solar Times de 2014 con Owen Morris (Oasis), de las que escogimos el single, Always Here, para darle más protagonismo. Remezclando You Know It’s Right, descubrimos unas guitarras inéditas de Andy Bell. Quizás sea esta canción la primera que se compuso para The Mean Solar Times, de hecho. Realmente todos teníamos muchas ganas de entrar en el estudio después de 3 años sin hacerlo y es cuando grabamos hace unos meses las tres versiones que incluimos.

¿Hay un nombre o artista específico con el que os identifiqueis más en este momento? Además de las claras influencias de los artistas que habeís decidido versionar en este nuevo EP.

Buffalo Springfield creemos que reúne todo lo que nos gusta y es una banda que admiramos y nos está influenciando muchísimo a la hora de hacer todo. Quizás sea la referencia clásica más importante que encaja perfectamente con las nuevas características de la banda.

Las canciones que habéis decidido versionar en Always Here, ¿tienen alguna relación particular con la situación actual de la banda?

Son canciones que siempre nos han gustado pero con la nueva formación nos hemos atrevido a grabarlas y a jugar con ellas, reinventándolas y dándoles nuestro sonido personal. No son canciones fáciles, por lo que ha sido todo un reto versionar a Bee Gees, Buffalo Springfiled y The Kinks.

¿Tenéis una rutina cuando se trata de escribir una canción? ¿Seguís algunos pasos o es más un proceso ‘sui generis’?

En Stay intentamos crear primero la melodía, por eso le damos tanta importancia, porque es lo que la gente va a recordar al final. Después la vestimos entre todos. En algunos temas del disco intentamos hacerlo al revés para complementar el concepto y también para experimentar y dejarte llevar. El resultado puede ser muy sorprendente e igual de válido.

Una vez que los temas pasan al papel y tiene letra y acordes, ¿cada quien trabaja su parte?

Es un proceso que vamos confeccionando en el local poco a poco en el que cada miembro aporta su granito de arena. Como hace años que tocamos es un proceso bastante automático y espontaneo. Aún así queremos experimentar más con la producción y quizás sea la principal novedad para nuevas canciones.

¿Cómo definirías este nuevo álbum? ¿Cuál es el discurso de Stay con Always Here?

Rock psicodélico. Con este trabajo creemos que solidificamos nuestra propuesta y definimos completamente un sonido propio. El resultado global es muy consistente y coherente con la evolución de la banda y esperamos que la gente sepa apreciarlo y disfrutar de los detalles, de la fuerza, optimismo y de las buenas vibraciones que creemos que aporta nuestra música.

¿Crees que se debe aclarar o confirmar que como banda seguís estando en la escena?

Un poco sí. Cada referencia que sacamos va en este sentido y más cuando estamos hablando de nuestros proyectos más ambiciosos, como ha sido grabar con Owen Morris, Andy Bell, Jero Romero, Daniel Wylie… Lo hemos hecho para nosotros mismos, porque queríamos, sin intentar demostrar nada, pero nuestra idea es seguir haciendo música y intentar que llegue a cuanto más público mejor, sin dejar de ser nosotros mismos. De alguna forma u otra tienes que defender tu música, hacerla valer y mantenerla fresca y activa si quieres que te valoren y venga gente a verte.

¿Qué estás escuchando en este momento?

Además de las referencias clásicas que siempre están ahí aguantando el pajar, intentamos estar un poco al día en la medida de lo posible. Siempre van bien los conciertos en tu ciudad para indagar más en la discografía de grupos que estén de gira y aprovechar la visita, como por ejemplo Fleet Foxes, Liam Gallagher, Kaleidoscope, Paul Weller.

¿Qué estás leyendo?

Los Secretos del Club Bilderberg (de Estulin Daniel).

¿Qué tipo de emociones sirven de catalizador para el proceso creativo de la banda? Específicamente en el caso de momentos socio-políticos tan turbios.

En Stay siempre han salido buenas canciones cuando no hay tensiones o malos rollos. Si la energía es buena (y actualmente lo es) la intentamos focalizar para crear. Nuestras canciones son optimistas y alegres y se nutren de ello. Realmente estos momentos que comentas no van nada bien para la creación de melodías porque no te acabas de relajar del todo. Sí, para hacer letras, y posiblemente algunas de las nuevas canciones hablen de eso.

¿Cuáles son los planes de la agrupación para 2018?

La idea es recogerlos frutos de la promoción del EP en forma de conciertos y empezar a confeccionar el que posiblemente será nuestro sexto disco. De momento el 2/2 estaremos en Girona y el 5/8 en un festival de psicodelia de Gales: The 13th Dream of Dr. Sardonicus. Entre medio, nos gustaría estar en los festivales que se presenten. También apareceremos en un par de recopilaciones de nuestro sello inglés Fruits de Mer Records, que cumple 10 años, junto a bandas como The Pretty Things, Vibravoid o Chemistry Set.