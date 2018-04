Sleaford Mods: “Seguimos haciendo música para la gente”

“¿Cuál es el significado de la inteligencia? Define la razón. Deseo, sin sentido. El intelecto no es una cura. La justicia está muerta. El miedo, la recriminación, la inocencia, la simpatía, la culpa, el derroche, el fracaso, el dolor, eran cosas, emociones, que ya nadie sentía realmente. La reflexión es inútil, el mundo no tiene sentido. El mal es su única permanencia. Dios no está vivo. No se puede confiar en el amor. Superficie, superficie, superficie, era todo en lo que alguien encontraba significado… esta fue la civilización que vi, colosal y dentada…”

― Bret Easton Ellis, American Psycho

Jason de Sleaford Mods atiende mi llamada y me dice hola tres veces, a modo de asegurarse que le escucho bien. Nos oímos bien. Le saludo y le explico la estructura de mi entrevista, es mi manera de establecer un contexto de conversación fluido y sin sorpresas. Jason es amigable, cordial y respetuoso. Es un conversador natural, inteligente, y con un punto de vista pragmático sobre su nueva realidad: “Mi situación ha cambiado, pero no drásticamente, se trata de que ahora puedo vivir más cómodamente”.

La agrupación está promocionando su última producción discográfica English Tapas (2017), y esta ha sido la excusa perfecta para visitar tierras españolas y ofrecer su directo rabioso, enérgico y político. El jueves estarán en la Sala Barceló de Madrid y el viernes compartirán escenario con Dead Normal en la Sala Razmatazz 2 en Barcelona. A continuación, mi conversación con Jason donde hablamos de inspiración, escritores, música y política.

La opinión casi unánime sobre el nuevo álbum (English Tapas), es que Sleaford Mods ha cambiado. Que se siente un crecimiento, una evolución… ¿En qué sentido habéis cambiado?

Estamos envejeciendo y ahora somos más exitosos, eso es todo, la verdad. Nos hemos presentado en todo el mundo, hemos obtenido reconocimiento. Sleaford Mods ha cambiado porque nosotros, sus integrantes, hemos cambiado como individuos, pero nuestro sonido y la forma en la que hacemos música eso no ha cambiado. Nuestro enfoque es el mismo y la energía también. Seguimos haciendo música para la gente.

En el caso de Andrew y su forma de hacer música, ¿está usando algún software nuevo o experimentando con instrumentos o nuevas maneras de componer?

Él está constantemente comprando cosas nuevas para hacer música. Todas las texturas, capas, la forma en la que está haciendo la música, definitivamente, está mejorando. Su interés y su pasión por encontrar nuevos sonidos o experimentar con instrumentos nunca termina.

En una entrevista publicada en The Guardian, has dicho que “solo porque estaba trabajando de nueve a cinco, en trabajos predominantemente no calificados, no significa que yo era de clase trabajadora. Crecí en un área de clase trabajadora y fue una mierda. Solo quería irme de ahí”… ¿Qué significa eso en este momento?

La verdad nunca hablé sobre la “clase trabajadora”, sólo puedo hablar sobre mi propia experiencia. En el caso de esa entrevista, creo que los medios necesitan establecernos como una especie de conciencia de la clase trabajadora y, en cierto modo, es así. Pero, mi personalidad y mi humor forman parte de mi pasado de clase trabajadora y eso nunca cambiará, ¿sabes lo que te quiero decir? Siempre sere yo mismo. Mi situación ha cambiado, pero no drásticamente, se trata de que ahora puedo vivir más cómodamente.

Es gracioso porque se tiende a demonizar al artista que viene de abajo y triunfa. Pero eso es parte del trato: si eres bueno, tendrás éxito, con todo lo que eso conlleva…Pero, siempre hay esa duda sobre la inspiración, de perder la musa original a causa del éxito… ¿Hay algo que desate tu musa o es más un proceso diario, rutinario, de sentarte a escribir?

A veces sí, me tengo que sentar y escribir. Tengo que trabajar en ello. Tengo que pensar en ello, porque si no lo haces, no tendrás buenas ideas. Pero, simplemente pasa, ¿sabes? Te vienen cosas a la cabeza y las escribes. No se trata de un proceso rutinario, a veces lo haces, a veces no. Pero tienes que forzarte hacerlo. No es lo mismo que escribir un libro, cuando escribes letras puedes ser un poco más flexible en el proceso.

“(…) me he vuelto cínico ante lo político como modelo de orden, de un orden inteligente, de una vida que conlleva el potencial humano y defiende la belleza de la existencia. Esto es algo que no siento que los políticos puedan hacer o que les importe”.

Sleaford Mods: ¿La voz de una generación?

Hablando de libros, ¿estás leyendo algo actualmente? ¿Tienes un escritor favorito?

Normalmente leo sobre política para estar informado de lo que está pasando, pero no leo ficción. No me gusta leer a otros escritores porque no quiero que ejerzan algún tipo de influencia sobre mi forma de escribir. La persona que ha dejado la mayor impresión en mí, desde un punto de vista literario, ha sido Bret Easton Ellis. Fue algo revolucionario la manera en la que American Psycho me afectó. Fue algo realmente importante para mí. Pero, aparte de eso, no leo a otros autores. Trato de mantenerme alejado y evitar adoptar los manierismos o estilos de otros escritores.

Leyendo sobre la historia del punk en el Reino Unido, me topé con una definición dada por oficiales británicos a Thatcher para entender el fenómeno: “un estilo musical básico y un montón de actos anti-sistema”, y cuando definen a Sleaford Mods, muchos medios han dicho algo así: un estilo musical muy básico y un discurso contestatario… ¿No ha cambiado nada en el Reino Unido?

No sé qué decirte. La verdad nunca he pensado en eso. Pero sí, supongo que será documentado y seremos mencionados en la historia de la música en el Reino Unido como la “voz de una generación”. Me pregunto porqué no se hace cuando aún estamos aquí, llevamos 10 años haciendo esto.

Mi percepción es que los partidos políticos en el Reino Unido parecen defender alguna forma de capitalismo. ¿Sientes simpatía por algún lado en particular? ¿Cuál es tu posición?

Probablemente votaría por el Partido Laborista porque los conservadores no son un partido al que hay que votarle. Son asesinos elitistas, guardianes del poder financiero más poderoso. Pero esto no es algo nuevo, ¿cierto?. Lo hemos sabido por siempre, aunque muchas veces no. Corbyn es una mejor opción, pero no creo que sea la solución. Tal vez podría ser, pero me he vuelto cínico ante lo político como modelo de orden, de un orden inteligente, de una vida que conlleva el potencial humano y defiende la belleza de la existencia. Esto es algo que no siento que los políticos puedan hacer o que les importe.