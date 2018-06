Siloé es el proyecto musical de Fito Robles y Xavi Road, gestado en la prestigiosa Universidad de Berklee y que ha evolucionado con naturalidad desde el pop intimista y que ahora se acerca ligeramente al rock de guitarras. Con los elogios de grandes músicos desde su debut con La Verdad, han continuado creciendo hasta la salida de su nuevo disco, La Luz. Entrevistamos al cantante y compositor de la banda, Fito Robles.

El disco salió hace una semana, ¿qué tal ha sido el recibimiento de público y crítica?

Pues muy bien, nunca te esperas nada. Al final llevamos con el disco mucho tiempo debajo del brazo y ha sido increíble. Además, te colocan más arriba en las listas, el número 11 de iTunes global. Nunca nos había pasado que en un día no pudiéramos responder a todos los mensajes en Instagram y nos pasó. La crítica muy bien también, han entendido bien el mensaje del disco. Es un disco más complejo que el anterior y necesita tiempo y escuchas. Nosotros encantados.

Habéis estado en el Día de los Museos, habéis vendido todas las entradas en Madrid, estáis en varias listas de Spotify. ¿Es el despegue?

Sí, el vuelo va a ir maravilloso, pero no sabemos dónde vamos. Ahora hay que mantenerse volando.

Sacar un disco es una proeza, la fecha de salida se retrasó unos meses. ¿Por qué?

Los singles estaban funcionando bien, entonces no quisimos amontonar todo el material y la compañía nos propuso dar más aire a los temas. Todos los días todo el mundo está presentando cosas a un ritmo muy frenético de fechas. Y como estaba yendo tan bien quisimos esperar un poco. Las cosas necesitan su tiempo, su madurez, que la gente pueda masticarlo.

Las voces parecen más profundas, más presentes en el disco.

Han pasado casi 4 años desde que se grabó el primer disco y se tiene que notar el cambio, se nota que uno se hace mayor. No solo porque la voz envejezca, encuentras donde te sientes cómodo, cuál es tu sello. Esto te lo van dando también los bolos, más que los ensayos o el estudio. Óscar Herrador es un capo con las voces en el estudio. Me mandó a casa varios días, fue un proceso duro porque te vas humillado a casa pensando que no vas a entregar el trabajo. Y eso que soy profesor de canto. Unos días te salen 3 voces y otros ninguna, pero bueno. Todo salió como tenía que salir al final.

Es un disco menos íntimo, ¿es algo buscado?

Sí, es algo buscado junto Xavi Road, la otra parte del proyecto. Parten de guitarra y voz pero las canciones están más vestidas. Es una intimidad más vestida, más arropada por una base más potente, con electrónica, guitarras más masivas. Es un disco más rock, evidentemente.

¿Eso tiene que ver con que Xavi también sea miembro más estable de la banda?

Él produce mucha electrónica, y al final lo que eres es lo que se ve reflejado. Dejamos fluir el disco. Es un tipo tocando la guitarra y haciendo canciones y otro que lo produce de esta manera. Es la manera en la que trabajábamos a finales de 2017, como una foto que te haces en ese momento, pero ahora ya estás en otra película.

Nos gustaría colaborar con Brian Eno

¿Qué creéis que diferencia Siloé de otras bandas del mismo género? ¿Cómo les convencerías de que escucharan el disco?

No soy muy de convencer (risas). Les diría que vengan a vernos a los directos, es donde conectas con la gente. Vargas Llosa decía que un concierto no puede transcender en el tiempo, no puedes verlo después de la forma en la que ves un cuadro. Creo lo contrario, que un concierto cala en la gente. Recuerdo cada uno de los 60 y pico conciertos de la gira anterior y los que llevamos de esta. Está siendo increíble, inolvidable. Intentamos que sea música de verdad.

Aparte de este disco nuevo, ¿hay algún proyecto que siempre hayáis querido hacer y aún no hayáis podido?

Tengo pendiente escribir las secuelas de donde vienen las canciones y las consecuencias que han traído, quiero ponerlo en formato papel. También me gustaría hacer un audiovisual. Tenemos la responsabilidad social de enseñar a la gente lo que es esta profesión. A la gente se le educa mostrando tu trabajo. En España la música no es cultura porque la gente no respeta la música como tal. No suena como si fueras ingeniero, no suena como un trabajo. Por eso me gustaría enseñar la sencillez de un trabajo como otro cualquiera, igual de digno. Se necesitan muchas horas para siquiera despegar, no triunfar.

Canción favorita del disco

Para mis hermanos, la que menos escuchas tiene (risas). Es mi canción favorita, no me costó nada interpretarla. Cuando estás grabando un disco le pones cariño a todas las canciones, pero en esta, desde el minuto, uno estuve metido en la grabación.

Colaboración que te gustaría hacer

Internacional, como las cosas llegan tarde…nos gustaría colaborar con Brian Eno, hacer un concierto solo de música ambiental. Colaboración nacional…hay mucha gente muy arriba con la que me gustaría trabajar. Por ejemplo con los músicos que lleva Jorge Drexler, que son una maravilla.