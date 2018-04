Neuman es uno de los artistas más sólidos de la escena española. La intimidad de sus conciertos solo tiene comparación con sus letras salidas del corazón. Su carrera se ha consolidado a base de carretera y personalidad. No esconde su pasión por la música americana y por eso nos ha fascinado encontrarle en su debut del South By Southwest de Austin. Una cita inspiradora para el artista murciano que anticipa un nuevo disco continuación de su personal Crashpad. Entramos en su universo personal y musical antes de su participación en el showcase de Sounds From Spain en la capital texana. Una conversación idónea para entender su concepción de la música. Descubre sus sabias palabras curtidas en mil escenarios.

¿Qué significa para ti tocar en el SXSW?

En la carrera de Neuman era importante tocar aquí. Siempre se habla que Neuman tenía que salir al extranjero y éste es un paso para lograrlo con mayor asiduidad. Es la primera vez que vengo, significa tocar en el mayor festival del mundo. Es muy bonito para mí, me lo merecía.

¿Qúe te ha parecido Austin?

Fantástica. Yo he vivido mucho tiempo en México, donde viví cuatro años, aunque no tiene nada que ver en América. Todo es muy distinto y esta ciudad es muy bonita. Me ha encantado la gente, la calle, francamente una ciudad preciosa.

¿Qué diferencias encuentras entre la organización de los festivales aquí y en España o Europa?

En España cambia mucho en función de si se celebra en el norte o en el sur en cuanto al tipo de organización y producción. No son ni mejores ni peores sino muy distintos. Aún no he tenido mucho tiempo para ver como es el festival pero lo que sí he visto es que están super organizados en Austin. Llegas y aunque seas de otro país lo encuentras todo en su sitio, bien organizado. Muy bien mecanizado y muy bien hecho. Algo que en otros países sería impensable.

¿Hay diferencias entre la calidad de las bandas españolas y las americanas?

Yo vengo de la música de los 90 en los Estados Unidos, de la música americana de Seattle o de Texas. La verdad que la diferencia es notable pero porque yo vengo de la esa movida. La música española convivo con ella y hay cosas que me gustan mucho pero mi influencia es la música americana de los 90 y para mí estar aquí es estar en el sitio donde empieza mi carrera musical. Es una gran diferencia porque vengo completamente influenciado de esa corriente de músicos.

¿Cuando iniciaste esta ya larga andadura en la música pensabas llegar tan lejos?

No. No te imaginas en ese momento ni hace cinco años lo que ha pasado con Neuman. Todo lo que ha ido pasando: haciendo proyectos tan arriesgados, tan íntimos, tan de corazón, que tenga la repercusión que ha tenido en España y que luego puedas tocar fuera era inpensable. Muy agradecido a todo lo que ha ocurrido desde que empezamos.

¿Qué te inspira para componer canciones?

Por ejemplo, este viaje. Me inspira mucho. Esto seguro que me va a ayudar a componer. Ya estoy trabajando en los temas del próximo álbum. Acabo de publicar uno pero los músicos siempre vamos por delante. Yo me alimento de las cosas personales que me pasan, de los cambios geográficos que he vivido. Por ejemplo, he vivido en Granada e hice Crashpad prácticamente allí. Esas situaciones me inspiran mucho y venir a tocar a Estados Unidos seguramente va a influir en mi música. Viajando se aprende y se viven cosas que no se vivirían viviendo en el mismo sitio.

¿Tu último disco es una evolución o una compilación de tu sonido?

Es una evolución clara y concisa. Quiere buscar la esencia y es el disco más esencial que tengo. Es el que con menos instrumentos plasma lo que representa Neuman. Ese disco es inimaginable pensar que lo podía haber hecho al principio. No hubo ni maqueta, tan solo unos másters. Ha sido el más auténtico de mi carrera porque salió disparado, nada premeditado. Ningún disco de Neuman es premeditado pero aún menos éste. Es una evolución y deja una puerta abierta a un futuro álbum mucho más elaborado que es posible que salga dentro de poco tiempo.

¿Eso quiere decir que habrá una continuación de Crashpad?

Eso es. Habrá una continuación pero muy guay. Es muy ilusionante lo que estamos trabajando.

¿Cuándo lo tendrás listo?

Ahora va a salir un adelanto del disco para un spot de publicidad y anuncia muchos de los estilos que plasma el disco. Los tiros del sonido irán por ahí.

¿Cómo es la vida del músico en España hoy en día?

Yo estoy muy contento. La música se ha portado muy bien conmigo. Estoy donde soñaba estar, tocando en los lugares que deseaba. Ha sido una odisea que han pasado cosas muy rápido y no te da tiempo a valorar adonde has llegado y los sueños que has cumplido. He podido hacer lo que me salía del corazón, por no decir de otra parte. La gente lo valoró así de esa manera y de repente te encuentras que vives donde quieres vivir, rodeado de la gente que quieres rodearte y es increíble. La música se ha portado muy bien conmigo. Es verdad que la música no me debe nada ni me deberá. Siempre soy yo el que debe cosas a ella. Siempre ha sido mi filosofía. Yo nunca he querido vivir de la música. Las cosas han salido bien no porque lo buscara sino que he sido fiel a mi mismo y con la música. No la utilicé para llegar a algo porque me ha acompañado y me ha ayudado a vivir espiritualmente, no económicamente. Es francamente bonito.

¿Qué ha cambiado en la música desde que empezaste?

Antes lo dirigía todo una empresa muy grande, después se fue ramificando. Ahora es más fácil abrirse camino para una banda que antes. A nivel profesional ese ha sido el mayor cambio pero a nivel personal la música me ha ayudado a llegar a donde quería llegar. Sin pensarlo, todo ha sido muy natural. Ha cambiado todo a mejor porque puedes hacerte famoso sin tener a un sello detrás.

¿Qué consejo le darías a los que empiezan?

Que hagan lo que sientan, que no piensen que la música te deba algo. Al contrario, la música te da el momento en que estás tocando y en el que estás creando y eso es maravilloso. Si la música te da algo pues bien, será bienvenido.

¿Con qué banda o músico te gustaría compartir escenario?

Pues con Lou Barlow, por ejemplo. He compartido escenario con artistas que me gustan mucho como Posies, que además hemos estado de gira juntos. Yo he tocado sus canciones y ellos han tocado las mías. Con Matthew Sweet también me encantaría compartir escenario, hay muchos músicos a los que les tengo mucha estima. Algunos ya les conozco personalmente. No ha surgido la posibilidad de tocar juntos pero surgirá algún día.

¿Cómo pudiste sobrevivir a una gira de esas de 300 conciertos al año?

Poniendo un stop y diciendo hasta aquí hemos llegado. Relajarte un poco y organizar tu vida. Aún me queda mucho por organizar y empezar a componer un nuevo disco desde un punto neurológico desde mi guarida. Era una locura estar viajando siempre y no tener un lugar que sea tu centro de operaciones. Relajarte, eso es fundamental para crear. Estoy aquí en Austin muy guay pero estoy deseando llegar para estar en mi casa y disfrutarla.

¿Crees que alguna vez podrás repetir una hazaña de ese nivel?

Sí. Con Crashpad no creo que se haga nada porque las pretensiones son otras. Quien sabe si con el siguiente disco hago una larga gira. Si hacemos una gira nacional o incluso internacional quizás la alargue uno o dos años. En aquel momento de la macrogira fue el momento de Neuman y gracias a ello Neuman está donde está. Fue una locura pero era algo que nos pidió el cuerpo en ese instante y lo que nos pidió la gente. Así lo hicimos.