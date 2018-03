Los Wilds, reivindicativos en SXSW: “Tendríamos más visibilidad si se apoyase la música española”

Los Wilds han aullado en las noches de Austin y han dejado su huella impresa en este South By Southwest 2018. Su garage salvaje y su actitud castiza han gustado mucho al público texano que se ha divertido con la propuesta escénica de la banda madrileña. Se encuentran en un momento de expansión con disco nuevo muy cerca de ver la luz y el objetivo de girar por México. Charlamos un rato con ellos sobre sus noches locas de Austin y sobre su inmejorable presente y prometedor futuro antes de su participación en el Showcase de Sounds From Spain y antes de que colonizaran el Hotel Vegas con sus inolvidables conciertos.

¿Qué representa para vosotros estar en el SXSW?

Es el segundo año que vinimos. El año pasado lo aprovechamos muy bien. Dimos doce conciertos en sitios bastante importantes como el Hotel Vegas donde tocamos dos veces, también actuamos en el Spiderhouse y participamos en un showcase de una discográfica de aquí. La verdad que nos ayudó a hacer contactos también con la gente de Sounds from Spain, que después de hacer tantos bolos el año pasado nos han acogido en esta edición. Nos han salido muchos bolos bastante interesantes como el Festival Burgermanía que tocamos el sábado 17 de marzo, el viernes 16 también tocamos en el Showcase de Burger Records Latam. Además, nos han salido un par de festivales más esta semana. 12 conciertos en total. Estamos muy contentos. ya que nos hacen mucho caso los medios y estamos encantados de tocar en Austin.

¿Existe mucha diferencia en cuanto a organización entre este festival y los españoles?

Este tipo de festival no lo tenemos en España, quizás si pero en pequeño formato. Esto es una gran feria musical profesional. Lo que podemos encontrar en España y pueda parecerse es el Monkey Week, aunque en un formato más pequeño. A mí me gusta este formato de SXSW porque ves muchísimas bandas y sobre todo música emergente. En Estados Unidos están también los grandes festivales de siempre que llevan grandes bandas como Coachella que son más parecidos a lo que tenemos en España, tipo Primavera Sound, que también están guays.

¿A nivel musical la escena española puede hacer ruido en el mercado americano?

Yo creo que sí. Hay una escena muy buena con grupos que están saliendo a tocar fuera. Sobre todo en Madrid hay una escena donde muchas bandas están sonando muy bien. Son muy buenos gente como Los Nastys, Los Parrots, FAVX, nosotros Los Wilds, Hinds, Joe Crepúsculo… Muchos de ellos ya están tocando fuera y haciendo ruido.

¿Os da tiempo a disfrutar entre tanto bolo del SXSW?

Sí. Claro que da tiempo para todo. Tenemos algún día con más lío pero por ejemplo puedes tener un día con solo un concierto así que puedes estar el día de relax y hacer otras cosas. El viernes tocamos tres veces y si estaremos liados. Tocamos a las 4, descansamos un ratillo, luego a las 8 y 9.30 otro. Salir corriendo de uno para el otro pero merece la pena. Es muy divertido.

¿Tocáis en todos los shows los mismos sets?

Más o menos los mismos.

¿Son complicadas las pruebas de sonido con tan poco tiempo entre actuaciones?

Están muy preparados. No tiene nada que ver con España donde es agotador. Te vas a una prueba de sonido y te pasas dos horas con una cosa que puede estar resuelta en media hora. Aquí se chequea en diez minutos y suena bien. Es increíble.

¿Cuando empezastéis pensabais que ibáis a llegar a tocar en sitios de esta magnitud?

No. Las cosas van surgiendo. También lo vas asimilando. Te lo dicen al principio y no me lo creo. Te gusta y qué guay lo que hemos hecho pero lo vamos viendo como algo normal. Esto se hace día a día.

¿Crees que la vida del músico ha mejorado en España?

Necesita mejorar muchisimo. Es díficil vivir de la música y hay que currárselo mucho. Intentarlo muchas veces y si te gusta lo que haces tirar para adelante como sea.

¿Es un problema de administraciones que no apoyan, de salas, de mentalidad?

Es un problema de todo. De salas porque es caro el alquiler, montar una producción es caro, también. No es solo el alquiler de la sala, es que si es rentable tiene venir la gente. A veces puedes perder dinero, hay que pagar al músico y hay muchos gastos. Habría que exigir apoyos del estado para que la cultura y la música puedan avanzar y evolucionar más rápido. Tendríamos más visibilidad exterior si se apoyase la música española.

¿Qué música habéis escuchado para llegar a vuestro sonido?

Nosotros hacemos garage. No es un garage clásico, es moderno. Coge regerencias del rock más clásico aunque metemos mucho reverb y efectos a las guitarras pero tampoco es clásico. Nos gusta mucho un grupo inglés que se llama Fat White Family, que hacen canciones muy pesadas e incluso lentas en algún momento. Vamos jugando con las dinámicas. Cada uno de nosotros escucha mucha música.

¿Con qué artista vivo o muerto os hubiera gustado compartir escenario?

Con muchos. Con David Bowie, con los Rolling Stones… La lista sería larga.

¿Estáis ahora en un momento que os gustaría experimentar en vuestro sonido o profundizar en el momento en el que estáis?

Ahora estamos en un momento en el que vamos a grabar un nuevo disco y a seguir dando conciertos. Nos hace especial ilusión ir a México a tocar, ya que es una cosa que tenemos pendiente. Nuestra intención es montar una gira alrededor de un festival que se celebra allí. Si entramos en el cartel del festival montaremos una gira de varios conciertos. En eso estamos. Nos apetece un montón ir a México porque hay mucha gente que escucha nuestras canciones allí y queremos ir. Es un mercado muy interesante para la música que hacemos. Ahora cantamos todo en español y nos apetece mucho la aventura mexicana.

¿Qué diferencias existen entre el público mexicano y el español?

Hay un fenómeno fan más fuerte que en España. En España los fans no suelen ir al aeropuerto a recibir a sus ídolos. Nosotros no somos tan conocidos como para tener ese recibimiento pero sí existe un fenómeno que provoca que un grupo súper famoso sea recibido de esa manera. Aquí en España no pasa eso desde los Beatles. En los conciertos debe ser la leche la reacción del público. No hemos tocado aún allí pero nos apetece bastante.