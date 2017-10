La Bien Querida: “He intentado hacer un disco reconciliador en cuanto a letras”

La Bien Querida acaba de presentar Fuego, su quinto disco, y hablamos recientemente con ella sobre este trabajo, los singles con los que ha ido presentándolo, el curioso videoclip que acompaña a 7 Días Juntos, su futura gira…

P: Tu quinto disco, Fuego, salió a la venta el 6 de octubre. Había mucha expectación por ver qué tenías preparado. ¿Cómo se lo están tomando los fans? ¿Preferías dar pequeños adelantos antes para ver cómo reaccionaba la gente?

ANA: Bien, muy bien. Aunque ya tenía el disco acabado, se nos echó el tiempo encima y nos poníamos en verano, decidimos retrasar la salida al 6 de octubre y en verano ir adelantando un par de singles. Estoy contenta.

P: ¿Qué debemos esperar del nuevo disco en cuanto a sonido? ¿Y las letras?

A: El sonido es variado, creo que aúna todos las vertientes por donde me ido moviendo desde el 2009, cuando saqué mi primer disco: Romancero. He intentado hacer un disco reconciliador en cuanto a letras, he sacado mi lado más positivo aunque siempre también hay momentos oscuros que no puedo evitar. Es como la vida misma. El disco habla del deseo.

P: El Lado Bueno habla sobre “cómo cada día todos tenemos la oportunidad de decidir cómo vamos a intentar ver las cosas y de saber adaptarse a los cambios y tirar para adelante”. ¿Te consideras una persona positiva? ¿Escribiste este tema en un momento de superación?

A: No soy especialmente positiva, pero sí que lo intento cada día, aunque no siempre lo consigo. Este fue uno de esos días.

P: Dinamita es el single que abre el disco y habla de ser fiel a ti mismo. ¿Cómo crees que has conseguido ser fiel a tu sonido y marca personal en estos años de carrera musical?

A: Bueno, mi sello personal creo que son mis canciones y mi voz, el sonido ha ido variando. Lo más difícil en este mundo es mantenerse, que la gente te respete como artista y como persona, para lo cual no debes venderte a cualquier postor.

Con las producciones de David mis canciones han crecido y crecen mucho, le debo mucho a él.

P: 7 Días Juntos llegó acompañado de un videoclip muy peculiar y divertido. ¿Cómo fue grabar el vídeo?

A: El video se grabó en tres días, que eso es mucho para una producción independiente con poco presupuesto pero es que Juanma Carrillo es muy perfeccionista y no se conforma con cualquier cosa. A Juanma se le ocurrió lo de hacer una coreografía en los estribillos y entonces yo me acordé del video de Solange, Losing you y les dije que me molaría que el clip fuera un poco así, con baile pero tampoco muy exagerado, algo natural para alguien como yo que no baila normalmente.

Joan Miquel Oliver no podía venir al rodaje desde Mallorca así que le pregunté a mi amigo Aneuri que es un mulato muy guapo que si le apetecía hacerlo y como la canción tiene un aire tropical, pensamos que quedaría guay.

El último día de rodaje que se grabó la parte de Joan Miquel fue muy divertido, ¡además hay gente que baila muy muy bien! Aneuri y yo tuvimos que tomarnos unas cuantas cervezas para hacerlo.

P: Estarás en diciembre presentando Fuego, el 15 en Madrid y el 16 en Barcelona. ¿Qué tienes preparado para el concierto?

A: Vamos a ser cuatro personas en el escenario y además he incorporado una chica al grupo, Nieves Lázaro, que me hará coros, tocará teclados y percusiones. Manuel Cabezalí tocará el bajo y la guitarra y David Rodríguez la guitarra, teclados y batería electrónica. Estamos preparando los directos. Tocaremos además de el nuevo disco, una selección de los cuatro discos anteriores.