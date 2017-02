Kite Base: “Las letras dictan el estado de ánimo y la sensación de una canción”

En el origami, las posibilidades que brinda una hoja en blanco son infinitas, ya que poner a trabajar nuestra creatividad nos permite desentrañar secretos que no sabíamos que estaban ocultos en esa superficie inmaculada y sin explorar. En el caso particular de la “Base Comenta” o “Kite Base” (por su término en inglés), se trata de una de las etapas fundamentales para iniciarse en este arte y liberar todo su potencial creativo.

Si aplicamos este mismo principio a la música, nos encontramos con un dúo que no sólo usa el origami como inspiración sino que su nombre, Kite Base, permite indagar en los cimientos de este proyecto musical en el que lo estético es la base fundamental de todas sus aristas: Desde la composición de los temas, pasando por los artistas que colaboran en sus vídeos, hasta las ilustraciones que acompañan sus álbumes o las imágenes que usan en sus presentaciones en directo.

Pero, ¿qué es y quienes forman Kite Base? Este proyecto musical original del Reino Unido está formado por dos bajistas, Kendra Frost y Ayse Hassan (esta última mejor conocida por ser integrante de la agrupación Savages). Se definen como un dúo de post-punk cuyas influencias abarcan desde la sofisticación de Stereolab hasta la fiereza y arte de PJ Harvey. Después del lanzamiento de varios sencillos, incluyendo una versión del tema Something I Can Never Have de Nine Inch Nails, que atrajo la atención de Trent Reznor, actualmente el dúo se encuentra de gira por Europa para promocionar su álbum debut Latent Whispers.

Kite Base visitará España los días 3, 4 y 5 de marzo. Su primera presentación en el país será el viernes 3 de marzo, en la Sala Sidecar de Barcelona. Seguidamente, el dúo formará parte del 17 Fest de Zaragoza, y cerrará con una presentación en la Sala Sol de Madrid junto a las agrupaciones TOY y Holögrama.

Con motivo de su visita a España, hemos tenido la oportunidad de hablar con Kendra de Kite Base sobre diversos aspectos de la banda: desde el proceso de composición de los temas y la grabación del disco, hasta sus influencias musicales y literarias, sin dejar de lado temas tan relevantes como el feminismo y el papel de las mujeres ante la situación socio-política actual:

Crazyminds: Empecemos por el principio, ¿Cómo es el proceso de composición de los temas de Kite Base?

Kendra: Las letras son mi departamento, sin embargo, para nuestro álbum Latent Whispers, antes de escribir nada, hicimos un mapa de nuestras ideas, de cosas que pensábamos eran interesantes para proporcionar un punto de partida. Para mí, las letras dictan el estado de ánimo y la sensación de una canción, así que comienzo allí. Si me viene una melodía a la mente aleatoriamente y creo que tiene potencial, la grabo rápidamente en mi móvil y luego trato de ajustarla a cualquier letra que tenga. Siempre empiezo con las palabras y el concepto en general. No es que se trate de una regla establecida pero es el proceso que mejor parece funcionar para mi.

C: Una vez que hay música y letra, ¿Trabajáis juntas en el estudio o es más como un proceso separado que toma forma allí (en el estudio)?

K: Cuando estábamos escribiendo los temas de ‘Latent Whispers’, Ayse estaba de gira (con Savages), por lo que las ideas, bocetos, sonidos, todo era trabajado a distancia. Ahora bien, cuando colaboramos juntas, siempre llegamos con una idea, desde un riff o el fragmento de un sonido, hasta el concepto de una canción o incluso la letra entera. Se trata de algo que sirva de catalizador para iniciar el proceso, algo que ayude a fluir la creatividad.

C: Me encanta vuestra estética y creo que es importante para una banda tener una fuerte identidad visual. ¿Hay un nombre específico o un artista detrás de esto o es más un compendio de diferentes influencias?

K: ¡Gracias! Estamos totalmente de acuerdo. Estudié fotografía en el University London College of Communication, así que los procesos estéticos que aprendí sirven de enfoque para todas las áreas de Kite Base. Siempre quisimos que nuestro proyecto tuviera una visión de 360 ​​grados: las ilustraciones, las imágenes en directo, nuestros vídeos… todo es parte de la misma parcela que compone la banda. Ambas vemos esto como una extensión de nuestro sonido. Por ejemplo, descubrí por primera vez NIN porque me atrajo la obra fotográfica de ‘The Fragile’ y luego empecé a indagar en la obra de David Carson y Russell Mills. El trabajo de Stanley Donwood siempre me ha gustado – la caja de edición limitada de ‘Atoms For Peace’ para AMOK, donde cada pista tenía su propia obra de arte, una pantalla impresa en la funda de vinilo para cada canción… Increíble. El trabajo de Vaughan Oliver con 4AD, el trabajo de Peter Saville para Factory… en todos estos ejemplos, la obra es parte de la música. Es como otra área del mismo edificio.

C: Hablando de influencias. ¿Qué estáis escuchando ahora mismo? ¿Qué estáis leyendo?

Kendra: Casi he terminado de leer la autobiografía de Viv Albertine. Es una excelente lectura y una maravillosa visión del punk británico que no había tenido la oportunidad de conocer antes. Me siento particularmente cerca de ella porque crecí en los mismos lugares en Londres y frecuenté muchos de esos sitios en mi juventud, por lo que es fascinante escuchar lo que sucedió en estos lugares en aquella época. Cuando finalice este libro, seguiré con ‘Dune’, soy una fan total de la ciencia-ficción. También amo visitar galerías de arte para inspirarme. Cuando estuvimos en Nueva York en enero, aproveché para visitar la exposición de Francis Picabia en el MOMA. Me impresionó mucho la diversidad de su trabajo y su capacidad de reinvención, por lo que fue criticado duramente. Esto me hizo pensar en músicos que han hecho lo mismo y me resulta un área interesante de explorar más adelante.

C: Hablemos de la gira, ¿Hay algún lugar o audiencia que os llame más la atención? ¿Hay alguna expectativa?

Kendra: Nos encanta tocar en Europa. Hicimos nuestra primera serie de conciertos en París, Luxemburgo, Utrecht y Londres en noviembre de 2015 y nos lo pasamos muy bien y conocimos gente maravillosa. Algunos de los cuales vinieron a vernos actuar en el festival Sonic City un año después, así que será genial reencontrar esos rostros encantadores, además de toda la gente nueva. Nos gustaría mucho tocar en Estados Unidos y visitar Japón. Ese sería nuestro gran objetivo a largo plazo.

Política, feminismo y ser artista femenina

En una situación socio-política tan tensa como la actual y teniendo en cuenta lo que ha estado sucediendo desde enero: Las Marchas de las Mujeres en todo el mundo; Rusia despenalizando la violencia doméstica; el Reino Unido considerando la visita de Trump a pesar de la petición pública en contra firmada por más de un millón de personas, hemos querido conocer la visión y actitud de Kite Base ante esto:

C: En una situación como la actual, ¿Cuál es el enfoque y la opinión de Kite Base y de Kendra y Ayse, no sólo como artistas sino como mujeres?

Kendra: Las dos participamos en la Marcha de las Mujeres en Nueva York en enero. Fue una experiencia maravillosa porque había una mezcla igual de géneros, razas y edades. Se trataba de un grupo unido de personas. Además, la creatividad derrochada en los carteles y posters era hilarante, muy divertido. ¿Cómo lidiamos con esto? Seguimos creando y seguiremos marchando junto a nuestros hermanos y hermanas de todas las edades y de todo el mundo.

C: Susan Sontag dijo una vez: “Soy creativa porque no estoy contenta y de alguna manera estoy encontrando cosas que están en algún lugar de mí“. En momentos como este, ¿utilizáis la tristeza, la ansiedad o la frustración como herramienta creativa?

Kendra: Solo para reflexionar pero no como algo inmediato. “On Photography” de Susan Sontag fue uno de mis libros de cabecera mientras estudiaba mi grado de fotografía y es excelente, pero temo que difiero con Susan en relación a esta cita en particular. Trato de expulsar cosas tanto negativas como positivas, pero no soy creativa por ser infeliz, más bien, disfruto del proceso creativo porque me gusta comunicarme a través de él. Podría estar reflejando tristeza o un mal momento en mi vida pero, en general, encuentro que la tristeza, la ansiedad y la frustración, son creativamente sofocantes. En este sentido, estoy completamente de acuerdo con una cita del libro “Catching de Big Fish” de David Lynch que dice: ‘La ira, la depresión y el dolor son cosas hermosas en una historia, pero son como veneno para un cineasta o artista. Son como un vicio de la creatividad. Debes tener claridad para crear. Tienes que ser capaz de atrapar ideas’.

C: En el caso de vuestra posición como artistas femeninas, ¿Alguna vez habéis sentido la necesidad de ser más creativas o más fuertes por el hecho de ser mujeres?

Kendra: Siento la necesidad de ser más creativo en general porque es una de las cosas más positivas, productivas y constructivas que encuentro que puedo hacer. Cada uno tiene su propia historia y experimenta sus propios desafíos.

C: Ya para finalizar, ¿Algún consejo para las artistas femeninas de todo el mundo?

Kendra: Pues les diría exactamente lo mismo a todas: Sé fiel a ti misma, trabaja duro y sé buena persona.

El álbum de Kite Base, Latent Whisper, estará disponible el próximo mes de mayo, aunque ya se puede pre-encargar a través de su página web. El dúo pisará suelo español el próximo fin de semana, 3, 4 y 5 de marzo, para ofrecer conciertos en Barcelona, Zaragoza y Madrid. Las entradas para las presentaciones de Barcelona y Madrid pueden ser adquiridas a través de la página web de Houston Party Music.