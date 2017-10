Kitai: ”Pirómanos es una metáfora de la explosión que somos en directo”

Consolidados en el panorama musical español, con un sello propio gracias a sus sonidos y su increíble representación sobre un escenario, Kitai llega más fuerte que nunca. La banda no deja indiferente a nadie y poco a poco han hecho que sus fans aumenten y dejen en sold out la mayoría de las salas que visitan. Nosotros hemos querido entrevistarles para conocer su nuevo disco, Pirómanos. Hablamos con Álex -cantante-, Fabio -bajista-, David (Deiv)-bateria- y Edu -guitarrista-.

Pirómanos es vuestro segundo disco, después del debut de Que vienen, ¿qué podemos encontrar en este nuevo disco?

Fabio: Pirómanos somos nosotros, como siempre decimos en cada trabajo grabado y editado que hacemos, somos nosotros mismos pero a nuestro nivel actual y con lo que eso conlleva, una evolución personal, musical, crecimiento… Y en este disco hemos querido mostrar un punto un poco más avanzado de lo que habíamos hecho hasta la fecha. Siempre habíamos querido extrapolar el directo a las grabaciones, y en este disco lo que hemos intentado conseguir -y creo que lo hemos conseguido- ha sido un concepto diferente y nos hemos metido a hacer labores mas de estudio y no tanto en el local de ensayo. Para eso también hemos contado con la ayuda de Juanma Latorre de Vetusta Morla y estamos muy contentos porque de verdad sentimos que las 10 canciones que están plasmadas en este largo somos nosotros mismos al 100% y nos toca defenderlo ahora.

Exacto, como has comentado habéis contado en vuestra producción con Juanma Latorre, componente de Vetusta Morla, ¿cómo surgió esa idea de trabajar juntos?

Alex : Pues surgió de una manera muy natural, ya que nosotros ensayamos en el mismo centro musical que ellos, prácticamente somos compañeros de local y nos estamos cruzando cada día. Entonces, de esto que estás charlando una mañana, totalmente casual, de encontrarnos con Juanma y comentar un poco que estábamos en un proceso de composición y como él está iniciando su etapa profesional en cuanto a la producción, surgió. De hecho, somos la primera banda que produce. Y surgió la idea de poder adentrarse dentro de este nuevo disco de Kitai y la verdad que una vez que se vio un poco cómo eran las canciones, cuál era la idea general que teníamos, a él le apetecía y a nosotros también un montón. Además, vimos que una vez que ya empezamos a trabajar juntos todo fluía de forma natural y era súper guay. A partir de ahí todo ya fue solo y la verdad que el resultado es muy bueno y estamos muy contentos, tanto nosotros como Juanma.

Deiv : De hecho tan casual que nosotros no sabíamos su implicación total hasta que realmente comenzamos a trabajar con él, y la implicación que tuvo fue increíble. Empezamos a grabar en los estudios de Aranda del Duero, Neo MusicBox y el tío se vino a dormir con nosotros varias semanas. El nivel de implicación fue de verdad brutal y a día de hoy nos está ayudando incluso a plasmar el disco en los directos. Fue una bonita casualidad.

Edu: Una relación increíble, ha habido mucha unión por las dos partes y la verdad es que mola mucho.

Con esta idea de querer plasmar vuestra locura de los directos en el disco, ¿por qué elegisteis el nombre de Pirómanos?

Alex: Eso fue también un poco un proceso natural, ya que a mediados de la etapa de Que Vienen (primer disco de Kitai), empezamos a utilizar un lenguaje que nos iba saliendo solo. Eran muchos conciertos, siempre nuestra mentalidad es darlo todo, de quemarlo todo, de partirnos el pecho ahí arriba, y el lenguaje que utilizábamos un montón era el de fuego, ¡fuego, fuego, fuego! y llegó un punto en el que dijimos: oye, estamos componiendo ya para el nuevo disco, y ya estamos teniendo ideas generales, cómo vamos a titular el álbum y utilizamos ese lenguaje. Decidimos que Pirómanos nos va como anillo al dedo y nos flipa.

Deiv: Además es una de las pocas cosas que no hemos discutido, dijimos el nombre, los cuatro estábamos de acuerdo, nos molaba plasmar esa filosofía que dice Alex de Kitai.

Edu: Y además es también una metáfora de la explosión que somos en directo, y nos parecía muy bonito trasladar esa explosión al álbum.

Y ya quizás por eso escogisteis Fuego en la radio como single del disco…

Unísono: ¡Exacto!

Fabio: Tanto nosotros como la agencia lo vimos clarísimo. El disco se llama Pirómanos, Fuego en la radio tiene que ser el primer single, y todo lo que queda por venir. En este sentido hemos tenido las cosas muy fáciles.

Edu : Además que en todo el disco hacemos alusión varias veces al concepto de Pirómanos y demás, va todo relacionado tanto con nosotros como con la gente que nos sigue, lo vemos así, entregados al 100%.

Os han caracterizado como sonido underground, guitarras distorsionadas, toques electrónicos, indies y rock. ¿Cómo es este mix de géneros que os caracteriza?

Edu : Fácil, ¡somos Kitai!

Fabio: No creemos ni que hayamos inventado la pólvora ni que estemos haciendo un nuevo género ni nada. Simplemente tenemos inquietudes y es lo que queremos plasmar en las grabaciones. Dejamos a la gente que nos vea y nos etiquete como ellos vean. Cuando la gente nos pregunta, ¿oye, qué hacéis?, nosotros decimos que hacemos rock. El rock abarca un abanico súper grande de subgéneros o matices que es lo que enriquece al género y lo hace diferente.

Deiv : Por unirme a lo que ha dicho Fabio, es el punto también fuerte de Kitai, que tenemos ese abanico de colores tan abierto que por ejemplo nos ha permitido tocar este verano en dos festivales tan fuertes y dispares a la vez, como son el Resurrection Fest y el Sonorama, y en ambos hemos cosechado un éxito notable, y joder nos sentimos orgullosos de que podamos entrar en dos alas tan diferentes para nosotros. Y además vemos que la gente responde por igual, entonces en ese sentido es positivo. También el año pasado hicimos sold out en la Sala Sol dos veces, se nos juntaron un cúmulo de emociones que fueron empujando y que a día de hoy siguen empujando el proyecto y eso hace que en este curso, que estamos presentando ya el próximo 3 de noviembre en Sala Joy Eslava, que vamos, estamos al borde del soldout, esta mañana quedaban 34 tickets sólo y aún quedan dos semanas (* ya sold out en la fecha de publicación de la entrevista)… La verdad es que también ha sido todo un proceso natural, una máquina que nunca para, la gente se va sumando y nosotros tan contentos.

¿Estáis renovando el panorama musical español?

Alex : No creo que Kitai este renovando nada. Kitai es una banda de cuatro tíos que esta todo el puto día currando en el local, hace su música, y sí que nos estamos dando cuenta de que la gente lo que quiere es escuchar música, eso es obvio, por tanto da igual que seas un tío al que le gusta el metal en el Resurrection Fest que va a ver a Anthrax, Rammstein… o que va a un festival más pop… es igual. Kitai lo único que hace es: oye tío yo quiero tocar, quiero subir al escenario, déjame y espero que te guste nuestra música, nada más. No hay ningún tipo de discurso, eso lo tenemos clarísimo, sería como intentar apropiarnos de otros sonidos, y generaciones.

¿Cuáles son vuestras influencias a la hora de crear sonidos?

Fabio : Antes sí que íbamos a nuestra bola y cada uno teníamos una serie de gustos un poco más dispares, pero también la unión hace la fuerza y todo se pega, y como todo también acabamos contagiándonos los unos a los otros los gustos de cada uno. La verdad es que, en ese sentido, en este disco estamos más a la par en gustos musicales y nos gusta este tipo de bandas a todos. Vamos unificando un criterio y eso también nos ayuda a encontrarnos como músicos y como banda y hace que se refleje una mejor unión, una mejor narrativa del disco, un mejor discurso a la hora de plasmarlo.

Edu : Juanma en esto nos ha ayudado mogollón, a unificar muy bien el criterio de cada uno de nosotros, y enfocarlo en un punto común. Entonces eso nos ha ayudado muchísimo y se nota. Por ejemplo, igual en Que vienen sí que podía haber una canción súper funky tirando a Red Hot Chilli Peppers, después otra más cañera… Sin embargo, en Pirómanos está todo mucho más unificado y todo tiene más sentido.

Alex: También otro punto curioso es que cuando empiezas, cuando cuatro personas se juntan y empiezan a hacer canciones, sus referencias son cosas que están en el exterior, te fijas en otras bandas. A todos nos encantan los Red Hot Chilli Peppers, Metallica, Muse, Blur… hay un montón de bandas que nos molan, pero hay un punto en el que de pronto te estás empezando a dar cuenta de que estás componiendo y estás hablando de canciones tuyas anteriores, y dices, vaya, ésta me lleva un poco más por la onda de tal tema, ésta por este tema y te das cuenta de que ya estás componiendo en función de lo que estás haciendo, aparte de fijartee en ciertas cosas que haya a tu alrededor. Y eso es muy guaym, porque nos ayuda cada vez a acercarnos más a un objetivo que es tener cada vez más fijo nuestro sonido, nuestro estilo… Kitai.

Conocemos ya que muchas bandas han utilizado el método crowdfunding, pero vosotros tuvisteis una idea aun más genial, divertida y temeraria. Contadnos cómo fue la financiación de Pirómanos

Edu : Esa es una anécdota guapa la verdad. Un día nos pusimos a ensayar y Deiv vio el torneo de videojuegos y nos propuso apuntamos. Entonces estuvimos en casa con dos plays, dos televisores, jugando hasta las 5 de la mañana, practicando dos semanas, y la verdad es que fue complicado porque estábamos en plena preproducción del disco con Juanma y a lo mejor nos dormíamos eso a las 5 de la mañana y a las 9 otra vez a ensayar. Fueron dos semanas duras y bonitas, pero que al final tuvieron su recompensa.

Deiv: Claro, porque ahora lo contamos como que hemos ganado pero la movida era que la segunda semana todos decaímos, en plan jo tío vamos a estar fatal… y ahí hice un poco de Cholo Simeone para dar ánimos, ¡venga chavales podemos! Había 3 premios, el primero 5.000€, el segundo 3.000€ y el tercero 2.000€, y nos llevamos los tres, pero en esas semanas previas decíamos chicos si nos llevamos uno, aunque sea el tercero, es que ya es pasta que nos va ayudar. Y en base a eso la verdad es que estuvimos ahí practicando y cuando ganamos el premio entramos en un punto de friki en el que no sabíamos si decirlo o no, por si la gente flipaba y decía “¿qué cojones?”. Pero bueno, estaban allí los de Radio Marca, que ya nos conocían porque habíamos hecho una entrevista anteriormente y ellos fueron los primeros que nos dijeron que cómo no lo íbamos a decir, que había que anunciarlo. Y bueno, al final se acabó viralizando la noticia y muy contentos. Una hazaña que guardaremos en nuestros corazones.

El próximo 3 de noviembre dais a conocer al público este nuevo disco en la sala Joy Eslava, aunque este último año no habéis parado de sonar por todo el panorama español. ¿Qué sello os caracteriza en concierto? ¿Qué puede encontrar el público en este próximo concierto?

Edu: Yo creo que el propio directo, la fuerza que transmitimos, creo que eso es lo que impregna a la gente y con lo que la gente se queda. Porque después siempre se nos acerca alguien y nos dice que le encanta lo que transmitimos encima de un escenario. Eso creo que es lo más bonito y lo que tenemos que seguir transmitiendo.

Fabio: La gente también se nos acerca y nos dicen que se sienten identificados con el hecho de que cuando subimos a un escenario, lo damos todo y eso es como un ”ejemplo” de lo que se debería hacer en la vida, ese mensaje lo recibe la gente. Si sales, sal a morir. La gente ve a cuatro colgados que están encima de un escenario y lo dan todo porque es en lo único que creemos en nuestra vida, da fuerzas. Y eso es lo que un poco hace al fan de Kitai ser fan de Kitai.

Alex: Lo más importante en una banda es que tú veas al público que se siente de una banda. Algunos de nosotros vivimos juntos, pasamos una media de 6/7 horas todos los días, no tenemos otra razón de vivir que no sea el grupo. Y cuando subes al escenario, aparte del aliciente del espectáculo, del show, de la música, del trabajo, de todo… se ve como una ilusión muy cohesionada, y la ilusión se transmite y la gente se empapa y dice, joder, me voy con un buen sabor de boca viendo a estos cuatro chavales aquí emocionados.

Deiv: Esto que parece una obviedad no es tanto. A nada que te veas diez bandas – no digo que seamos los únicos que lo hacemos- pero somos muy pocas bandas las que demuestran esta ilusión en el directo que quizás es una magia y que quiere decir que vamos a por todas. No todas las bandas dan toda su vida por lo que más desean, que es una cosa tan sencilla y a la vez tan difícil.

Alex: Es difícil, porque ya no es una cuestión musical, es una cuestión de vida. Sabiendo lo difícil que es el mundo de la música, que tengas que dedicarle tantas horas al día, todos los días, renunciar a una vida del día a día… Esto es un auténtico frenesí, es una locura, tienes que viajar ccon los gastos que supone, todo sin parar para tomártelo de verdad en serio es complicado. Y nosotros desde el principio tomamos esa decisión y eso se plasma.

Y hablando del próximo 3 de noviembre, en apenas 6 horas vendisteis las primeras 200 entradas, éxito absoluto y ahora el sold out. ¿Cómo os sentisteis al comprobar tal respuesta de vuestro público?

Fabio: Los nervios que tenemos ahora es un poquito eso. Llevamos mucho tiempo preparando este disco y ahora es como el momento de vestirlo de largo. Venga, tenemos que hacer que esto suene, que también está sonando que te cagas y tenemos mucha ilusión. Por eso tenemos muchas ganas de que llegue ya la fecha y ver todas las caras de esa gente que lo está esperando y joder, ese es el mejor regalo.

Edu: También estamos muy contentos y sorprendidos porque todavía el disco ni siquiera había salido a la venta

Deiv : Claro, eso también nos asustaba, pero es que en esas líneas no ha hecho falta ni lanzarlo al mercado. Aun así el disco ha estado desde una semana antes. Trabajamos mucho dentro de la banda, pero lo que más nos gusta trabajar son los directos, porque somos conscientes de que para nosotros es dentro de este curro la parte más bonita, la que más disfrutamos y a la que más cariño le ponemos. El 3 de noviembre todo aquel que quiera venir va a comprobar el nuevo Kitai, porque sí que es verdad que va a haber un nuevo Kitai 2.0, manteniendo la esencia, pero con nuevos elementos.

El 27 de octubre salió a la venta el disco, ¿esperáis la misma aceptación como con el concierto?

Fabio: Hombre, esperamos que vaya a más. La expectativa, siendo un poco optimistas, es atraer con este disco a más gente de la que hemos atraído con el primero, ya no solo porque obviamente nosotros pensemos que es lo que más nos representa y con lo que nos sentimos mas identificados, sino que esperamos que también con el tercer disco pensemos lo mismo y lleguemos a abarcar más gente todavía.

Alex : Que cada día le guste a más gente porque nosotros cada vez hacemos mayor esfuerzo para seguir mejorando, y si tú mejoras, pues el resultado es más notorio para una mayor cantidad de gente.

Por último, mandar un mensaje a los lectores.

Luchad por lo que de verdad sintáis que os va a hacer feliz y que así lo hará. Mucha ilusión, muchas ganas, mucha música para los lectores de CrazyMinds y que disfrutéis y escuchéis nuestro nuevo disco que salió hace unos días, el 27 de octubre.