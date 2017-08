Juanita Stein: “Creo que es importante usar tu voz para usar tu luz”

Juanita Stein, mejor conocida como la voz líder de la agrupación australiana Howling Bells, se estrena como solista con el lanzamiento de su álbum debut America (Nude Record, 2017). El disco, producido por Gus Seyffert (Beck, Ryan Adams) en Los Ángeles, y lanzado el pasado 28 de julio, es una oda a la América de los años 50 y 60. La idealización del “sueño americano” desde los ojos de una niña australiana que creció con este sueño a través del cine y la televisión.

Con un registro evocador y meloso, Juanita teje historias de optimismo y de desamor, historias de contrastes. Las canciones incluidas en America cuentan historias de personajes reales e imaginarios, entretejidas con las propias experiencias de Stein. Hemos tenido la oportunidad de conversar con Juanita sobre su nuevo disco y su posición sobre la realidad del llamado “sueño americano”:

¿Cuándo comenzaste a pensar en hacer tu propio álbum? ¿Fue durante tu tiempo con Howling Bells?

Siempre he sabido que habría un álbum en solitario en el horizonte, era sólo una cuestión de encontrar el momento adecuado en el tiempo.

Durante ese tiempo, ¿Cuál fue el contexto? Además de lo que te inspira de Norteamérica, ¿Qué tipo de música y libros estabas escuchando / leyendo en ese momento?

Siempre me ha atraído un cierto sentimiento en la música, una cierta melodía, una melodía caprichosa y conmovedora. Artistas como Dusty Springfield, Jimi Hendrix y Roy Orbison me llevan allí. Además, las películas y la literatura pueden hacer eso por mí. Vi la película Hell or High Water no hace mucho tiempo y recuerdo haber pensado en lo hermosos que me parecían algunos de esos paisajes norteamericanos desiertos y cómo esperaba conjurar algo de ese alejamiento en mi registro.

Cuando es el momento de escribir una canción, ¿Cómo lo haces? ¿Sigues una rutina específica, sigues a tu musa? ¿Dónde está la magia?

La “magia” para mí radica en la espontaneidad, en los momentos de inspiración, el sentimiento que llevas después de ver una gran película, o recordar una experiencia particular, tener un sueño increíblemente vivo, leer una historia poderosa, la reunión de una vida cambiante. Todas estas cosas son la “magia”.

¿Cómo fue trabajar con Gus Seyffert y compartir el escenario con Michael Kiwanuka y Richard Hawley?

Trabajar con Gus fue muy cool, tiene un maravilloso estudio lleno hasta el borde con equipo vintage realmente genial, guitarras, teclados y equipo de grabación. El proceso fue emocionante y muy nuevo para mí, ya que nunca había grabado un álbum sin una banda, así que realmente tenía que encontrar cierta confianza en mí. Compartir el escenario con alguien bien respetado y establecido es una gran experiencia. Porque los miras y estás aprendiendo de ellos y te sientes inspirada.

¿Tenías alguna expectativa en este nuevo álbum? En términos del mensaje, tal vez el tono. ¿Cómo te sientes sobre el resultado?

La única expectativa para este disco era que fuera una buena representación de quién soy y lo que quería decir en ese momento, así como las historias que quería transmitir y la atmósfera dentro del disco. Estoy orgullosa del disco, creo que capturó el sentimentalismo que esperaba y sólo puedo esperar que los fans de Howling Bell reconozcan y se relacionen con ese sueño familiar.

En épocas como esta, Estados Unidos definitivamente necesita tus canciones, pero el verdadero corazón del país no es la memorabilia de los 50, sino intolerancia y racismo… ¿Cómo te sientes acerca de lo que está sucediendo en los EE.UU. en este momento?

Bueno, obviamente no soy americana, nunca he vivido allí, así que es difícil para mí contestar honestamente. Desde el exterior las cosas aparecen de cierta manera, en muchos casos puede ser mucho mejor o peor de lo que vemos. No hay absolutamente ninguna negación de que América está experimentando cambios profundos y hay algunos temas políticos épicos que necesitan tratar. Desde donde estoy, soy sólo una espectadora. Me siento nostálgica por una América que me fue presentada cuando era niña.

¿Crees en la necesidad de politizar tu música o prefieres, al igual que otros artistas, sólo ser un entretenimiento en tiempos difíciles?

Como artista, estoy definitivamente más cómoda como una “animadora”, sin embargo, me gusta mojar mi dedo en el pantano político de vez en cuando. Creo que es importante usar tu voz, para usar tu luz.

Te has inspirado en el Oeste norteamericano y la Gran Depresión… ¿Cómo haces frente a estos tiempos turbulentos?

En realidad, veo muchas similitudes. La disparidad épica en la riqueza, las múltiples guerras civiles que han estallado en los últimos tiempos y las secuelas, el desplazamiento de esos civiles y el efecto que tiene sobre millones de personas, familias, madres y sus hijos, quiero decir que me destruye. Cómo alguien puede tener cualquier otra reacción es completamente inconcebible para mí. Escribí la canción de apertura en mi álbum, Florence sobre el tema de una famosa fotografía llamada Migrant Mother. Ella, como tantas mujeres de hoy, es una víctima de los tiempos turbulentos y de una gran depresión. Ella tenía 7 hijos, los alimentaba con pájaros muertos, hacía lo que podía para sobrevivir. Trato de rendirle homenaje en la canción, pero no sólo para ella, para todas las madres que luchan por sobrevivir y cuidar a sus hijos. Estoy honrando su inmensa fuerza.

¿Cuál es tu TOP 5 álbumes en este momento?

1) Thundercat – Drunk

2) Mac Demarco – This Old Dog

3) Big Thief – Capacity

4) Margo Price – Midwest Farmers Daughter

5) Nick Hakim – Green Twins

¿Alguna posibilidad de venir a España pronto?

¡Absolutamente! Ya sea en una gira de apoyo o por mi cuenta, espero llegar muy pronto. Sólo tengo maravillosos recuerdos de estar en España!

