Foo: “Cada trabajo publicado funciona como espejo de nuestras experiencias y vivencias”

La banda de Lleida FOO se encuentra sumergida en la presentación de su cuarto trabajo de estudio, The Seeker. Los catalanes llevan en activo desde 2012 y desde entonces su proceso creativo y de composición no ha parado: han publicado dos EPs y dos largos. En cada trabajo FOO plasman momentos por los que están pasando, etapas de sus vidas que van atravesando y que les sirven para sacar adelante canciones que mezclan sin miedo elementos del folk, el rock o el garage. The Seeker se adentra en el camino de la psicodelia en un viaje que ellos califican como místico. Mañana viernes actúan en la sala Sidecar de Barcelona junto a Stay, que presentarán su nuevo trabajo Always Here. Hablamos con FOO antes de esta fecha tan importante en su calendario (entradas a la venta aquí).

En The Seeker habláis de un “viaje místico hacia el mar” ¿cómo surgen estos temas a la hora de componer y cómo le sacáis la sonoridad a estos temas?

Queríamos explicar una buena historia en esta publicación y la línea argumental básicamente fue fruto de Oriol, nuestro cantante. Explica un viaje místico, las aventuras de un hombre que se ve obligado a emprender un viaje en busca del conocimiento. Habíamos grabado algunas demos caseras y nos dimos cuenta que todo lo que queríamos explicar tenía su cabida exacta en cinco temas. En cuanto a la sonoridad, el proceso de realización de The Seeker fue substancialmente diferente al de las otras publicaciones. Estábamos acostumbrados a tocar incansablemente los temas en directo y posteriormente entrábamos en el estudio, pero esta vez no fue así. Fuimos al estudio si haber tocado nunca jamás los temas. Partíamos únicamente de alguna maqueta y supimos darles forma y alma durante la grabación.

Es interesante como (tal y como explicáis en vuestro BandCamp) cada uno de vuestros trabajos tiene una historia detrás, ¿de qué tipo de experiencias surgen las ideas y las historias que hay detrás de cada uno de vuestros trabajos?

Muchas veces las canciones surgen durante los períodos de gira y conciertos, pero también aparecen en nuestro día a día. En ellos intentamos reflejar historias curiosas o pensamientos que nos incomodan y a la vez nos hacen sentir felices. Básicamente transmitimos nuestras ideas y las ponemos en común en el local. A partir de ahí, solemos dejar paso a la improvisación y fluidez. Cada trabajo publicado refleja claramente una etapa en nuestras vidas y funcionan como espejo de nuestras experiencias y vivencias.

Además, cada vez que habéis lanzado un nuevo trabajo habláis de nuevas etapas, de nuevos hitos para el grupo. Elenin era “la puerta a la espiral de Foo”, The Rain es una aproximación al garage, Parallel Lives es “un nuevo inicio para Foo” y The Seeker tira hacia la nostalgia ¿En qué situación os encontráis ahora como banda?

Ahora hemos huido paulatinamente de los sonidos más distorsionados y sucios. Creemos que, al explotar nuevas sonoridades, hemos logrado dar más importancia a otros elementos igual de importantes en nuestra música. Nos encanta dar una vuelta de tuerca en cada trabajo e indagar hasta dónde podemos llegar. Ahora como banda estamos en la cresta de la ola. Disfrutamos más que nunca y sentimos la carretera a flor de piel. Cada sala es un mundo y cada bolo un universo. Intentamos darlo todo y transmitir al público el alma de cada uno de nuestros temas.

Precisamente en The Seeker habéis tirado por un sonido en el que se mezclan una psicodelia muy latente con partes más acústicas y otras distorsionadas ¿Cómo conseguís estos sonidos?

Creo que en The Seeker hay canciones caracterizadas por el fuzz y la contundencia, pero sin perder los elementos acústicos y ambientales. Quisimos probar de meter guitarras acústicas en todos los temas y funcionó satisfaciendo nuestros deseos. En nuestro camino, hemos encontrado la precisión dejando de banda las distorsiones y acercándonos más hacia la psicodelia sesentera o hasta el folk psicodélico. En cuanto a la sonoridad, normalmente tanto en el estudio como en los directos tenemos muy claro cómo debemos sonar. Creo que más que nunca, tenemos pillado nuestro propio sonido y conseguimos que en cada directo salga a relucir la potencia que exigen las canciones.

Cada uno de vuestros trabajos ha sido producido por vosotros mismos, ¿cómo se plasma eso en vuestro sonido y en el resultado final respecto a vuestra idea inicial para cada disco?

La producción en los discos de FOO siempre es compartida desde la primera publicación. Nosotros solos no sabemos si seriamos capaces de incluir todas nuestras intenciones en las grabaciones. Producirnos a nosotros mismos nos hace sentir con el poder íntegro sobre nuestra propia sonoridad. Aun así, nos gusta trabajar con Marc Molas, nuestro productor de confianza, y si me apuras, nuestro chamán. Nos comprende y sabe cómo queremos que suene nuestra música en una grabación. Se trata más bien de una especie de director de orquestra, pero sin ese glamour. Está acostumbrado a trabajar con bandas guiris y ha grabado desde psicodelia brasileña hasta música folclórica saharaui. Es eclecticismo y conocimiento puro a partes iguales.

Desde 2012 habéis sacado dos largos y un EP. Es un ritmo bastante frenético en cuanto a producción de material ¿cuál es vuestro ciclo desde que sacáis material hasta que volvéis a trabajar en un nuevo disco o EP?

No es nada que persigamos como locos. Nos gusta tanto girar por ahí como entrar a grabar. Al finalizar cada gira, notamos siempre que nuestra manera de tocar ha mejorado y sentimos la necesidad de plasmar experiencias y nuevos sentimientos en canciones. Por eso, normalmente empezamos a trabajar y a proponer calendarios a media gira, pero con muchísima flexibilidad y siempre sin prisas ni presiones.

Por otro lado, pese a todo el material que ha salido y las giras de presentación que lo han acompañado, seguís siendo desconocidos para una parte de la audiencia que escucha música similar a la vuestra ¿qué hay que hacer actualmente para poder llegar a más personas?

Ese es el gran secreto. Somos una banda de la escena underground, y como tal tenemos un público pequeño pero fiel. Nos movemos por circuitos puramente independientes, pero a la vez nos encantaría poder llegar a la gente que escucha con asiduidad música de nuestra onda. Cada nueva gira y publicación nos aporta un feedback más amplio. Animamos a la gente que nos venga a ver a los bolos, quizá hagan nuevos amigos y descubran música que les ayude a pasar las noches solitarias de los viernes.

¿Cómo veis la escena underground en Lleida? ¿Y en Cataluña?

En Lleida hay dos posibilidades: o la escena se pasa de underground, o en realidad no existe tal escena. En nuestra ciudad hay infinidad de bandas de calidad, muy afincadas y con exitosas publicaciones que les ha llevado a los mejores escenarios e incluso a realizar giras internacionales. Quizá tengamos que hacer un esfuerzo por valorar como se merece la escena cultural de nuestra ciudad o quizá debamos forzar ese cambio de consciencia de la ciudadanía. Desconocemos la respuesta aún, pero amamos Lleida y es la ciudad que más nos inspira. En Catalunya conocemos escenas muy sólidas y con muchísima actividad cultural. Esperamos que se convierta en el día a día de los planes de muchos jóvenes.

¿Cuáles son vuestros planes de futuro? ¿Hay algún lugar extranjero al que os gustaría que llegase vuestra música?

Tenemos la certeza que nuestra música se está escuchando actualmente en Japón, o eso dice Spotify. Nos encantaría salir de gira a Japón. Seria espectacular. También nos gustaría llevar nuestra música a la República Popular de Corea del Norte, pero creo que eso de momento es más difícil. De cara a un futuro, queremos seguir grabando y saliendo por ahí en los peores tugurios a tocar nuestra música. Nunca tenemos muy en cuenta lo que nos depara el futuro, por eso somos más felices.