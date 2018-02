Yo, Estratosférico no han parado desde que publicaran, hace dos años ya, aquel Potencialmente Infinitos, un álbum cañero, lleno de pildorazos que se ha presentado en vivo en lugares como el Sonorama y el Festival Gigante, siempre ante un público que no ha hecho más que admirar la valía del grupo en directo. Ahora presentan Aves Raras, un EP con el que buscan dar un paso adelante en su carrera mientras alimentan las ganas de un futuro nuevo trabajo de estudios. Nos sentamos con Jose, vocalista, y Óscar, bajista, en Málaga horas antes del gran concierto que darían en el Velvet Club para hacer un repaso de este nuevo material en una conversación distendida y llena de risas.

Mañana, viernes 23 de septiembre, presentan este EP en directo en Maravillas Club, con entradas ya a la venta aquí.

Han pasado dos años desde que publicasteis Potencialmente Infinitos. ¿Por qué habéis hecho un EP y no un álbum? En Aves Raras tenéis muy buen material como para haber llegado a un largo.

Jose: Queríamos dar un pequeño paso, pero ha sido un poco por tiempo.

Óscar: Un poco por tiempo, eso es, también hemos seleccionado más las canciones. Cuando haces un disco no seleccionas tanto, aquí sí lo hemos hecho más. Queríamos que pasase más tiempo entre discos, también.

Jose: Y también porque el mercado digital funciona un poco así, tú das un single, dos o tres y el resto del disco pasa más desapercibido.

En Potencialmente Infinitos habéis hecho vídeos de cada canción, tratando cada tema como si fuera un single.

O: Lo de los vídeos de cada canción es marca de la casa (Risas).

Me llamó mucho la atención el de Reikiavik, que sales dándolo todo en el suelo, demostrando lo que das en los directos.

J: Ese día estaba cansado (Risas).

O: Ahora que lo has dicho, ese vídeo refleja más los conciertos, cómo actuamos en directo.

¿Cómo se aceptó el Potencialmente Infinitos?

O: La verdad es que ha sido un disco que nos ha dado mucho, gracias a él hemos tocado en el Sonorama, en el Gigante… la aceptación ha sido bastante buena.

J: Mucha gente al escucharlo se ha volcado con nosotros, medios, asociaciones… Sorpresa por nuestra parte porque vemos que mucha gente se ha implicado con el grupo. Hemos dejado de ser los cuatro para ser un abanico más importante, en cuanto a número, de gente, te sientes muy bien.

Hablando del Aves Raras, ¿por qué Oporto como primer single?

O: Yo creo que cuando escuchas la canción entiendes perfectamente por qué es el single.

J: Se nota desde la primera escucha que tiene algo que la diferencia y hace especial. Es verdad que tenemos canciones muy diferentes entre sí, pero esta marca la diferencia con lo que hemos podido hacer anteriormente. Ni por mejor ni peor, sino por diferente. Tiene una energía y la forma de expresar la canción que la hace para nuestros ojos y oídos algo especial.

Pero si hablamos de canciones cono energía, una que me ha llamado mucho la atención es Pálido y Salvaje, que tiene por un lado guitarras paneadas y unas baterías algo Franz Ferdinand incluso.

J: Ahí tiene mucho que ver el trabajo de Óscar y Manu, el batería, porque todo empezó a surgir con un ritmo y una línea de bajo.

He leído, y notado cuando escuchaba Aves Raras, que ahora el bajo tiene más potencia.

O: Eso creo que fue un trabajo de Jose Caballero, cuando estuvimos grabando Aves Raras, fue el que le dio del sonido al bajo, diría que fue el gran artífice de esto.

¿Cómo ha sido la composición en este trabajo?

J: Hemos colaborado entre todos, ellos llevaban al local ideas que luego desarrollo en mi casa y les doy una pequeña vuelta, pero no ha habido tanto impulso de “quiero hacer esto”.

O: Esta vez creo que ha sido, de lo que hemos hecho hasta ahora, lo que más hemos trabajado entre todos. Es lo que dice Jose, antes la mayor parte de una canción la hacía uno y se arreglaba, pero ahora uno traía un riff o una idea y entre todos los demás se desarrolla.

¿Cuáles han sido las influencias? ¿Ha habido algo que hayáis escuchado y os haya hecho decidir tirar por un camino en concreto?

J: Si escuchas cada tema, son todos diferentes.

O: Por mi parte, este año me ha influido mucho Havalina y Nudozurdo, pero en líneas de bajo no tanto. Te puede influir desde los Red Hot Chili Peppers a Michael Jackson. En Todo Madrid Habla Mal de Ti, la línea de bajo se parece a Queen. Pálido y Salvaje es más Red Hot… aunque luego lo que dices que se parece a Franz Ferdinand, es verdad que es muy britpop. Ayer veníamos escuchando un disco del género y pensábamos que se parecía a Pálido y Salvaje. Era una recopilatorio que tenía perdido en el coche y tenía a The Killers, Snow Patrol…

El vídeo de Oporto me ha llamado mucho la atención, porque hay una escena en la que caéis en el coche…

(Risas)

…y luego tenéis algún dron y demás.

J: Cabe decir que no hubo ningún herido durante la grabación del vídeo.

O: Nos tiramos desde un helicóptero (Risas). No, la verdad es que hicimos varias tomas en movimiento.

J: Yo creo que aquí hay que decir que esto es la magia del cine, no hay que destripar nada (Risas).

O: Casi todo el trabajo fue del director, eso está claro. Se realizaron muchas tomas y él hizo que pareciese eso. Luis fue quien tuvo la idea de la historia también.

Escuchando el trabajo a nivel de sonido y letra diría que hay un poco más de rabia.

J: Pues no sé, por mi parte Oporto la veo muy dulce, tiene energía, a lo mejor en vez de rabia es expresividad, potencia… no sé cómo definirlo.

O: Para mí la letra de Oporto es más melancólica mientras que las demás si que expresan esa rabia que dices. Pasa un poco como Los Planetas, que tienen letras melancólicas pero con ese poso de rabia. Con Jose me pasa lo mismo, cuando él escribe pasan las dos cosas, ese lado sentimental de echar de menos y esa rabia, como Todo Madrid Habla Mal de Ti.

Hablando de ese tema, me da la sensación de que es de las cosas más coreables que habéis podido hacer.

J: Al ser una frase tan descriptiva, es verdad que mucha gente, aunque viva en otra ciudad, va a identificar algún lugar o momento en el que todo el mundo estaba en tu contra y por eso, aunque sea de una forma muy local, se hace muy universal. Aunque no sea una frase “no épica”, podríamos decir que se hace algo como un himno.

¿Vais a hacer un vídeo de cada canción?

O: Sí, sí.

J: Te diré que ese tema está muy avanzado (Risas). Como el EP lo grabamos en verano hemos tenido mucho margen de maniobra. Lo hemos sacado ahora para no solapar con el otro álbum.

O: Queríamos estirar la gira de Potencialmente Infinitos.

J: Y luego unos meses de barbecho, de parar.

O: Terminar bien la maquetación, el sonido…

¿Cómo os enfrentáis a este año con los nuevos conciertos?

J: Gira “Aves Raras”. De Potencialmente Infinitos… en nuestro planteamiento primero no va haber muchos temas de ese disco.

O: Vamos a ir variando. Tenemos cierto bagaje y muchas canciones, ya tienes que empezar a seleccionar, no puedes tocarlo todo. Ahora realmente nos involucramos en Aves Raras y el resto de los otros discos, vamos mezclando canciones.

¿Por qué “Aves Raras”? ¿De dónde viene el título?

J: Después de barajar y hablar con el resto del grupo de otros títulos que no cuajaron, te surge la chispa, escuchas un comentario y ves que te describe a la perfección eso de ser un Avis rara. En vez de ponerlo en latín nos lanzamos en castellano, es como lo que hablamos de Todo Madrid Habla Mal de Ti, nos define al ser tan sencillo y evocador. Siempre hay dudas, pero a día de hoy nos define bastante.

O: Jose es el que más propone y al final sale algo que nos gusta a todos, hasta que no pasa eso no lo decidimos.

J: Nos pasó también con Japonés Hablado, pero al final son títulos que tienen su enganche porque son diferentes. No dejan de ser juegos de palabras, incluso 1991 era una metáfora a un periodo de música que nos influyó y Aves Raras también. La fealdad o la belleza que pueda tener un pájaro, la rareza que podemos encontrar en la naturaleza y en la música…

¿Quién se ha encargado del arte del disco?

O: Esta vez lo ha hecho Belén Morata, una amiga del grupo.

J: Le dijimos las directrices, pero cuando te planteas hacer una portada no sabes muy bien qué hacer. Sin embargo al final ella en seguida pilló el concepto que nos despertó curiosidad y nos pareció bonito.

Me gustaría que me desgranárais cada tema del EP, una breve descripción o lo que significa. Empezamos con Oporto.

O: Como hemos hablado de ella antes, es el single, una canción que llega muy fácil. Melancólica y bonita.

Pálido y Salvaje.

O: A mí Pálido y Salvaje me parece una canción mucho más bailable y animada.

J: La letra está un poco inspirada en una fotografía que hablaba de una historia. Otra época, otro momento en el que la juventud te hace emprender caminos. Es la historia de, en ese principio de algo, las cosas que se van cruzando.

Santa Espina.

O: Creo que es la canción más rock y épica que tenemos en este EP. Además que esta canción le dimos vueltas, creo que es la más currada. Tuvimos muchas dudas, hicimos un gran trabajo y se nota en el resultado.

J: Sí puede ser que en ese sentido en esta canción sí hay referencias más claras, sobre todo cuando planteábamos estructuras y demás, se ponían muchos grupos muy diferentes entre sí, al final ha quedado una canción que quizá no es la más directa, pero es llamativa.

O: Si te gusta el rock en todos sus aspectos, te va a gustar porque a algo te va a recordar.

Todo Madrid Habla Mal de Ti.

O: Solemos decir que es un hit festivalero.

J: Es pura mala hostia, con un comienzo muy bonito.

O: Ahí sí se muestra la rabia de Jose al escribir (Risas).

Accidentales Nexos.

O: Esta canción es muy rara, esta sí que es ave rara.

J: Para mí es normal, pero quien la escucha destaca lo rara que es la estructura. Incluso a la hora de desarrollarla todos hemos encontrado puntos interesantes en esta canción, a mí me parece un tema muy evocador.

O: Creo que es la típica canción que a los músicos les gusta pero es difícil que al público le llegue.

El Final de una Dictadura.

O: Es muy Yo, Estratosférico.

J: Esta sí que la hice yo, fíjate.

O: Tienes más ecos y tonos de Espacio/Tiempo a lo mejor.