El grupo murciano Nunatak estrena su tercer disco, con el que dan ese paso que da tanto vértigo y se convierten en una referencia. En esta entrevista a Nunatak comprobamos que es ese grupo al que veremos en muchos festivales gracias a esta tercer largo, lleno de melodías pegadizas, épica y mensajes que calan.

¿Por qué el tiempo de los valientes?

Adrián: Todos los discos tienen un concepto que hila todas las canciones. Una idea global. Hemos querido trabajar la valentía, tal y como está la sociedad que va hacia el hedonismo y el individualismo, creemos que es necesario pararse a reflexionar hacia fuera. Hacia lo que nos rodea. Son historias de libertad sexual, de superar la frustración, de lucha, la valentía es el hilo conductor.

¿Qué novedades trae este disco respecto a los anteriores?

Gonzalo: Partiendo de la base de la propia evolución de cada uno y las experiencias acumuladas. A nivel técnico hemos tenido mucho más tiempo, que nos hacía falta. Hemos trabajado codo con codo con Raúl de Lara. Hemos podido buscar los sonidos y lo que queríamos para cada instante. Es, hasta el momento, nuestro mejor disco.

¿Tiene menos sonido folk este disco?

A: En general es menos bonico. El primer disco era buena persona, con este disco ya te puedes ir de cañas. Te lo puedes echar de novio. Se nota la madurez en la grabación, la composición y la producción.

Dumdaca: También se nota la confianza que te da haber hecho otros trabajos anteriormente. Te sueltas la melena y pierdes el miedo a demostrar ciertas cosas. Lo haces lo mejor que puedes con todo lo que has aprendido.

¿Habéis conseguido canciones más redondas?

D: La diferencia que más veo, por lo que creo que puede llegar a más gente es que hay más canciones redondas, que pueden ser silbadas o tarareadas.

A: La realidad es que es el disco que mejor canciones tienes. Nos damos cuenta de que podríamos haber sacado 2-3 adelantos más, nos gustan todas.

D: Tuvimos dudas sobre qué singles sacar, teníamos hasta 7 como posibles. Da que pensar que cada uno tenga una favorita diferente.

¿Qué tal la acogida del público y los medios?

D: Muy buena. A veces hasta pensamos si nos dicen la verdad o nos están dorando la píldora (risas).

G: Hay que ver qué pasa cuando salga el disco pero pinta bien.

Hay bastante contraste entre los estados de ánimo de las canciones, ¿es algo buscado?

A: Es parte del grupo trabajar conceptos antagonistas como luz, oscuridad, eléctrico y acústico. En este disco tenemos letras no tan sumamente positivas por primera vez. Me sirve de autoayuda en parte. Me gusta dar otra cara. Salir un poco de la zona de confort, ¿no?

G: Eso es, lo decimos siempre en las entrevistas. Es la única manera de mejorar, seguir avanzando y ofrecer algo distinto.

¿Qué retos os ha planteado este álbum?

D: Al añadir nuevos elementos hemos tenido que aprender incluso a tocar las cosas de cierta manera para conseguir sonidos distintos. Hemos trabajado con Raúl de Lara y ha cambiado el sistema. Ha sido muy concienzudo, con maquetas, pregrabación y luego la propia grabación. Es como grabar el disco tres veces. Además consultando las cosas con la almohada, mucho trabajo.

G: El nivel de exigencia es alto, ahí reside la dificultad. Llegas a un lugar en el que no has estado antes. Tienes que machacarlo hasta que consigues lo que te pide la canción.

D: Mucho tiempo para decidir el sonido de cada canción, ha habido mucha investigación.

A: Nos hemos impuesto un reto y creo que lo hemos conseguido. Hemos cambiado la línea de nuestras letras. Antes éramos más ambiguos y ahora son letras más directas. Aparte de eso, queríamos, a nivel de producción y sonido, algo propio. Hemos conseguido un sonido propio que no tiene nadie más.

¿Con qué banda o músico os gustaría hacer una colaboración?

D: Nos encantaría una colaboración vocal con la cantante de Morgan, su tesitura podría encajar muy bien. Además la voz de Adri más aguda y limpia y la suya más rasgada encajarían muy bien.

A: Con Norah Norman también molaría mucho. Con Rosalía, aunque no sé cómo enfocarlo, sería genial. Con cantantes femeninas nos encantaría.

¿Qué está pasando con la escena murciana?

D: No creo que haya más grupos, creo que está de moda decir que Murcia mola. Sí es cierto que durante años ha habido salas que han movido muchos conciertos y eso puede haber afectado.

A: Sí noto que los grupos que salen ahora tardan muy poco en tocar fuera, en festivales y todo eso. Antes tardaban más en llegar al gran público.

D: Los festivales apuestan por bandas emergentes y se agradece la verdad.

¿Tenéis una favorita?

G y A: Sigues en pie.

D: Disonancia perfecta. Con este disco me pasa una cosa. Tiene un poco de todo, así que habrá gente a la que no le guste el disco pero que les encante una canción. O que digan que este es su rollo pero haya alguna canción que no le guste. Creo que esto dará que hablar.

¿Qué podéis contarnos de vuestra iniciativa Entrada Verde?

A: Estamos muy concienciados con el medio ambiente y queríamos ayudar. Es una colaboración con ANSE para ayudar a conservar el Mar Menor, añadiendo dos euros extra a la entrada (opcional). En los últimos conciertos de la gira sí que lo añadimos a todas las entradas y fue bastante bien, le dimos un buen empujón. Queremos seguir colaborando con ellos, no sabemos si de esta manera o de otra.