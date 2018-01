Entrevista a Mujeres: “Este último disco tenía que ser para la gente de casa”

Mujeres cumplen una década como grupo. Guitarras rápidas, rock afilado y unos directos en los que lo importante suele ser lo que pasa en la pista. La banda ha ido sumando cambios en su formación pero nunca han abandonado su sonido ni sus ganas locas de girar por todos los lugares donde se les reclame. En noviembre publicaron Un sentimiento importante (2017, Sonido Muchacho / Gran Sol), su cuarto largo de estudio y el primero íntegramente en castellano. Hoy presentarán algunos de sus nuevos temas en la sala grande de Apolo en Barcelona, en lo que promete ser una celebración alocada de su décimo aniversario. Hablamos con Yago Alcover, voz y guitarra de Mujeres.

Con la publicación de Un sentimiento importante cumplís 10 años como banda, ¿cómo ha sido esta década de Mujeres?

Un desparrame total. Imagínate que acabas la universidad y te juntas con tus cuatro colegas con los que te entiendes y te llevas de maravilla y decides que quieres hacer un grupo de música. Y cuando ya tienes el grupo de música te dicen que tu grupo mola un montón. Y encima haciendo lo que te da la gana, porque es un estilo que nadie estaba tocando en España aquel momento y te empiezan a llamar de todos los festivales que conoces antes de haber sacado el disco. Te puedes ir a Inglaterra y a Estados Unidos. No tienes que gastar ni un duro, te puedes comprar el equipo que quieras, no ganas dinero y encima te lo puedes montar con tus curros. Evidentemente 10 años también han dado para muchas lecciones. Algunas buenas y otras malas como ir perdiendo gente y cómo había momentos en los que las cosas funcionaban mejor.

¿Ha cambiado vuestro público y su forma de escuchar al grupo?

Yo creo que justamente lo que hemos hecho es ir ganando en público de forma muy lenta. Llega el día en el que estás tocando en Barcelona y te das cuenta de que no ha venido ninguno de tus colegas, ninguno de tus conocidos. El estilo que nosotros tocábamos hace 10 años era una cosa súper moderna, pero ahora mismo no es precisamente una cosa moderna. Aún hay alguna cosa de Burger Records que parece que sea algo así, pero también está un poco desfasado. Todo esto a nivel de tendencia, no de sonido. Tú puedes sonar como quieras, pero puedes estar de moda o no. El tema es que llega un día en el que te preguntas “¿quién coño ha ido al concierto?”. Es algo que notamos mucho con gente joven. De golpe ves a un montón de gente que no tenía nada que ver con nuestra generación. Creo que es público que se empezó a enganchar a partir de 2014 y 2015.

¿Y qué es lo que enganchó a este nuevo público?

Lo mismo que llevó a la gente el primer día. Somos un grupo de rock and roll, que era algo necesario cuando empezamos tocar. También hacía falta algo así en la música nacional, algo que estuviese a parte de ese indie pop que más o menos estaba funcionando y otros sonidos más electrónicos. Luego que había grupos muy raros, de estilos extraños y no precisamente muy agradecidos con el público. Había gente que sentía la necesidad de reivindicar la música muy directa, muy simple y muy física. Música que de algún modo invitase a que los conciertos fuesen una fiesta. Yo creo que no hemos abandonado eso.

Además ahora os adentráis en una nueva etapa como trío, ¿cómo os ha afectado el cambio de formación?

En el momento fue una cosa mega jodida. Ten en cuenta que también cuando te cuento lo de cómo se forma el grupo hay algo que queda muy claro: somos un grupo de colegas. Este grupo de colegas un día decidió que quería hacer un grupo de música. Porque nosotros no éramos gente que queríamos hacer un grupo de música y entonces nos juntamos y había esto de “tengo un colega que toca”. Habíamos estado en otros grupos de música antes. Ten en cuenta que Martí deja el grupo en verano de 2016, cuando estábamos terminando la gira de Marathon y había que empezar a pensar en qué íbamos a hacer con el siguiente. Y él lo deja de forma muy abrupta cuando estábamos a punto de irnos de gira por México.

Todavía teníais conciertos programados.

Teníamos bolos cerrados de la gira y teníamos que empezar a preparar el próximo álbum. Yo llevaba con él desde los 15 años. Fue criminal. Para mí con el tema de la guitarra fue un gran cambio. Pero también creo que nos ha beneficiado en algunas cosas. Te adaptas e intentas sobrevivir. Este último disco ha sido todo un reto. Dijimos “vamos a cambiar de idioma, un reto” y “vamos a cambiar de formación, otro reto”. Entonces Un Sentimiento Importante ha sido un disco de apretar los dientes y pelearlo.

Quizás por este motivo el disco suena más compacto, como más garagero y punk.

Yo lo veo muy 77. Muy Buzzcocks u otros grupos como de punk de melodía muy clara. Como una especia de canción pop cabreada. A partir de ahí se abren esos sonidos más pop y más 70. También es el trío es más vacío y más directo. Es lo que pasa con los tríos. Creo que cuando éramos cuatro había más florituras, el disco estaba más lleno de cosas y todos íbamos un poco a ver cómo podíamos salir por encima de los demás. Creo que ahora ha quedado mucho más equilibrado.

También hay una cierta experimentación, como en No es tu sitio, donde metéis una caja de ritmos ¿os gustaría experimentar más con el sonido de Mujeres o eso lo dejáis para vuestros proyectos paralelos?

De hecho este un disco bastante clásico y bastante directo. El segundo disco por ejemplo tiene muchísimas más cosas de producción que este disco. Pero bueno, Mujeres siempre ha sido un poco como una coctelera de sonidos. Es que la gente suele decir “un grupo de garage”. Pero en el segundo disco por ejemplo está I’m Over With You que es una balada de Rockabilly. Eso es un tema que se acerca más a Buddy Holly. Realmente el garage no tiene nada que ver con la música de los 50 y nosotros le debemos un montón a la música de los 50. No creo que nuestro estilo sea tan sencillo de encorsetar. Pero luego ya vas probando y metes una caja de ritmos como en este tema, que va haciendo una pequeña progresión ascendente. En sentido hay un grupo que nos encanta que es Suicide y de algún modo era como un pequeño guiño. Pero ninguna intención de convertirnos en un grupo de proto-nada.

Otra gran novedad es que Un sentimiento importante es vuestro primer largo totalmente en castellano ¿Os expresáis mejor así?

Es una serie de elementos. El primero de todos tenía que ver con el hecho de estar prácticamente a punto de desaparecer. No sabíamos lo que iba a pasar, si íbamos a cambiar de formación, no sabíamos si íbamos a seguir con otro nombre o a hacer un grupo nuevo… Básicamente nos pusimos una serie de retos que teníamos que superar como una nueva formación. Y había mucha gente que lo venía diciendo. Pero había cosas que nos echaban para atrás como esa aspiración que teníamos desde un principio de entrar en un circuito internacional que ya nos había abierto las puertas varias veces. Pero el último disco fue algo que Mujeres hicimos en sala. En sala y en España girando como unas perras. Y fue un disco de ganarnos el cariño de la gente ciudad a ciudad. Y nos sentíamos en deuda con eso y fue como “el próximo disco es para casa”. Son 10 años y es nuestra gente y nuestra familia. También con este toque como muy emocional, de ahí el título del disco y la temática de algunos de los temas del álbum. Creo que el idioma fue un acierto. La cosa es que la gente ha recibido el disco de una forma mucho más directa. También habíamos sacado temas antes en castellano y había gente que esperaba un disco en castellano. Y el público es muy importante para Mujeres. Un concierto en el que no pase nada abajo es una mierda. Y entonces hacemos muchas cosas para que la gente se vuelva loca.

También es muy potente la imagen de la portada, que parece reforzar el hecho de que el disco sea en castellano.

La imagen es anterior. Salió justo al final de la gira de Marathon. Teníamos unas fechas restantes y decidimos hacer algo de merchandising para sacar algo de pasta para el próximo disco. Entonces fue algo tipo “Pol (Rodellar, bajista de la banda), sácate un diseño”. Entonces sacó esta imagen y todos flipamos. Pero, ¿qué le pides a la portada? Que sea algo potente, icónico y que tenga fuerza.Y luego todo ligaba, sobre todo el tema del territorio. Hubo una canción del disco que llamamos Ciudades y cicatrices que gira en torno a esa idea de territorio. Y un mapa puede significar muchas cosas. Hay muchas lecturas para esta portada. Al final no deja de ser un motivo iconográfico puramente.

Este viernes celebráis 10 años de banda con un concierto en la sala Apolo de Barcelona, que además será el primero tras la publicación del LP, ¿qué puede esperar el público del concierto?

Mira, dejé de fumar la semana pasada y estoy histérico. Además durante nuestros diez años lo máximo que habíamos parado en nuestra vida era un mes y medio. Siempre hemos estado tocando. Entonces llevamos parados desde julio. Hay muchas ganas de reventar Apolo. Nosotros grabamos el LP en abril y todavía hicimos algún bolo en verano y de este disco solo hemos tocado dos temas en directo. Queremos ver cómo responde la gente, pero también queremos que sea un desfase. Tenemos una sorpresa preparada para la gente que no necesariamente tiene que pasar en el escenario.

Precisamente Apolo también está de aniversario, 75 años, ¿qué ha sido para vosotros esta sala?

Justamente me llamaron para colaborar con el libro del 75 aniversario de la Apolo. Nos eligieron como uno de los grupos que tenían que hablar de la sala. Hemos tocado muchas veces con el primavera y hemos estado muy vinculados a la Apolo. Y yo llevo yendo a Apolo desde que tenía 16 años. Llevo más de la mitad de mi vida allí. Para mí no había otra sala donde hacer este concierto. Es la primera vez que estaremos tocando en la sala grande con taquilla. Evidentemente hay un pequeño momento de acojone porque es una sala con mucho aforo. Pero es una sala icónica y con mucha trascendencia.

Aunque en vuestros directos hay bastante desfase y mucho ritmo, algunas de vuestras canciones más populares son las baladas y los medios tiempos como Galgo diamante, Aquellos ojos, Vivir sin ti o Un sentimiento importante ¿van a tener protagonismo y cabida en vuestros próximos conciertos?

A mí me encanta hacer canciones lentas, y de hecho ha habido debate interno sobre el tema de los bolos. Tienes a la gente muy arriba y no quieres romper el ritmo. Hemos pecado mucho de dudar de eso, y creo que en el directo cada vez tendrán más peso pero sin bajar revoluciones. La idea es tocar varias de esas canciones, vamos, yo creo que todas. Es curioso que hay gente que dice que las mejores canciones que tenemos son las lentas. Y de hecho con Pol hablábamos recientemente de hacer un disco solo de canciones lentas, que ese fuese el hilo. Además es algo mucho más bonito de hacer porque en la producción tienes mucho más espacio y puedes jugar más con los efectos y las armonías. Los Beach Boys sabían lo que hacían.