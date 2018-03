Grises: “No os quedéis con el mero reflejo de la realidad y cambiad vuestra mirada hacia otro punto para poder percibir la realidad tal y como es”

Con motivo de la salida de su nuevo disco, hemos tenido la oportunidad de hablar con Grises para que nos cuenten qué tal está siendo la promoción de De peces y árboles, su quinto disco de estudio. Hemos hablado con Amancay Gaztañaga, que nos ha contado cómo ha vivido la evolución del grupo y cómo de importante ha sido la salida de este disco y lo que ha significado para ellos.

Es el quinto disco en siete años, casi a disco por año. Parece que ha llovido mucho desde El Hombre Bolígrafo. ¿Cómo ha sido para vosotros? ¿Cómo os veis respecto al 2011 cuando empezasteis?

Para nosotros este disco ha sido especial porque lo sentimos mucho más maduro y nosotros nos sentimos muchos más maduros también, con más experiencia y sabiendo hacer las cosas. Es un disco que yo creo que el público lo está acogiendo muy bien y estamos super contentos.

Respecto a como nos vemos desde que empezamos, hace poco lo decíamos ¡solo 7 años! Si es que parece mentira, al final desde nuestros inicios que no esperábamos esto. Nunca sabes lo que va a ocurrir y siempre tienes la esperanza de tocar en sitios donde nosotros hemos tocado, pero nunca lo sabes. Poder hacerlo y hacer este viaje en 7 años, en definitiva, han sido un montón de emociones y vivencias que tenemos que asimilar. Ha sido difícil, aunque en nuestro caso hemos tenido suerte porque ha sido ascendente pero ha ido despacito y no hemos tenido altibajos grandes. No sé, a veces hay carreras que se truncan y luego vuelven de repente y resurgen, y en nuestro caso va despacito y hacia arriba todo el rato y nos ha permitido asimilar bien todo lo que nos ha ido pasando. Somos mucho más maduros y con mucho más peso dentro y fuera del escenario. Tenemos más capacidad de tomar decisiones y ser conscientes de esas decisiones. Si lo tuviera que resumir en una palabra, sería madurez.

Me acuerdo cuando escuché el primer disco que le pasé a mi noviete de entonces la canción de Parfait… luego me dejó pero no por culpa de la canción. #truestory

Estas son las cosas que nos llevan a nuestra esencia (risas). Tocamos Parfait y nunca ha pasado el tiempo. De hecho me acuerdo la primera vez que la ensayé en otro local que estábamos en ese momento, en el local de nuestro pueblo, mucho más pequeño que teníamos y todavía tenemos ese recuerdo. Ha pasado mucho tiempo, pero para nosotros no ha sido así, ¿sabes? En estas canciones siguen vigentes todos los recuerdos.

Respecto al anterior disco, Erlo, parece que habéis dejado un poco la electrónica de lado y los ritmos más bailables y han vuelto las guitarras. ¿Buscabais darle más protagonismo?

Al final nos pedía también el cuerpo un poco volver a la esencia. En las giras es cuando empiezas a componer y cuando salen temas y en la gira de Animal, que fue cuando compusimos Erlo, todo era mucho más guitarrero y realmente el cuerpo nos pedía más electrónica. Queríamos experimentar sobre algunos sonidos y que el disco fuera mucho más instrumental. En la gira de Erlo nos ha pasado todo lo contrario. Estábamos saturados de electrónica y queríamos volver a las guitarra y que la voz tuviera mucha más presencia.

Os llamáis Grises pero vuestras canciones no inspiran lo mismo. ¿Queríais reflejar eso en la portada de vuestro disco?

Es gracioso porque la gente suele confundir esto, y es que Grises no viene del color sino que el nombre hace referencia a la ufología, una raza de marcianos. Siempre nos preguntan por el color, pero realmente esta vez, de manera consciente, hemos jugado a decir “no no, es que Grises no es por esto, vamos a jugar con la portada y el color que es lo que se va a encontrar dentro”.

De peces y árboles: parece un nombre para un disco muy metafórico ¿que significa y por qué llamasteis así al disco?

El título en realidad estaba guardado para el disco Animal, pero siempre trabajamos con Josu Torrealday, que es quien nos hace todo el arte del disco y las portadas. Cuando hizo la portada de Animal nos dijo que quería que le pusiéramos Animal al disco, así que le hicimos caso, y el título se quedó en el cajón. Para ponerle título a este disco tuvimos varios problemas porque no encontrábamos nada que englobara las once historias del disco, y de repente, nos vino éste a la cabeza. De peces y árboles viene de un proverbio chino que dice que quien mira el cielo en el agua ve peces en los árboles, y venía totalmente en consonancia con las 11 historias que venían plasmadas, y que hablan también de eso, de no quedarse en la mera apariencia de la realidad y de ir a conocer la realidad verdadera, no vivir en “Matrix“, para que nos entendamos. Así que decidimos que este era el título, era para este disco.

Siempre con vuestro sello: las letras de este disco da la sensación de que habláis de problemas reales (fracasos, luchas personales) y más profundas.

Sí que hemos querido darle mucha más importancia a las letras esta vez. Hemos querido que tenga presencia ya que en Erlo la historia la contábamos de manera instrumental y las letras englobaban una sensación. Queríamos plasmar en una frase todo lo que era la canción, pero aquí queríamos darle importancia a la letra. Cada canción es una historia completa y quien las escuche se podrá sentir identificado, ya que casi todos hemos vivido estas sensaciones y emociones en nuestro día a día. Son letras combativas pero con uno mismo. Son letras para hacerte preguntas y para no quedarte cómodo e intentar luchar por lo que quieres. Para no olvidar tu esencia, porque muchas veces cuando pasan los años junto a la madurez, también llega muchas veces el conformismo y eso es algo con lo que cada uno tenemos que luchar simplemente porque alguna vez llegará en tu vida que todo lo que tengas detrás será lo que has vivido.

¿Cómo afrontáis la promoción y la gira de este disco? ¿Dónde os podremos ver?

Este quinto disco lo hemos autoproducido, así que es un disco muy consciente, porque estamos muy encima de todo. Antes había cosas que se nos escapaban y dejábamos en manos de otras y esta vez pasa todo por nuestro filtro. Nos hemos organizado por equipos y por ejemplo el tema de la promo lo lleva Genius, que es un equipo maravilloso. Estamos muy contentos porque estamos trabajando como queremos. La gira comenzó el 1 de marzo en Madrid en la Sala Sol y luego ya es una sucesión de fechas: Valladolid, León, Madrid, Donosti, Bilbao, A Coruña… Van a ser desde marzo hasta junio casi 23 conciertos. Animamos a la gente que vengan a vernos a las salas ya que para nosotros es muy importante porque allí realmente ves al grupo en su origen. Las entradas ya están a la venta en www.grises.es.

¿Qué mensaje buscabais transmitirnos con este nuevo disco? ¿Y qué canción os define más de vuestro último trabajo

El mensaje principal es, quien mira el cielo en el agua ve peces en los arboles, no os quedéis con el mero reflejo de la realidad y cambiad vuestra mirada hacia otro punto para poder percibir la realidad tal y como es. A estas horas y de viaje me puedo llegar a poner muy filosófica ¡jajajajaja! Si tuviera que elegir una canción sería Mi mejor fracaso. Diría que es muy “grises” porque hay partes que engloban todo lo que hemos hecho hasta ahora. Y además tiene algo muy bonito, porque yo me siento muy identificada como grupo con esa letra, entonces igual también por eso.

