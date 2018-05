Ecoband: “Ahora los temas son más cooperativos, son los hijos de todos”

Ecoband es una banda valenciana a mitad de camino entre el rock and roll de siempre con el indie patrio. Su vocalista Enrique Corona y el batería Fran Martínez nos cuentan sobre sus planes futuros, repasamos su trayectoria y por supuesto nos dejan anécdotas divertidas como siempre.

¿Por qué se impone el formato EP?

Enrique Corona: Solemos sacar tres EPs y luego los recopilamos en un disco. Hacer un disco son 2-3 años y a menos que ya tengas muchos fans, el EP es un formato muy accesible para la gente ya que son 4 temas solo. Además tardas menos tiempo en poder sacar material y económicamente no es una inversión tan grande. Hay muchos grupos ahora que eligen esta opción.

¿Cómo definis vuestra evolución?

Fran Martínez: Antes participábamos menos todos en composición. Estos dos últimos trabajos hemos creado directamente en la sala de ensayo. Enrique trae una maqueta en versión muy básica con todos los instrumentos, para ayudar a que se entienda el tema. Ahora los temas son más cooperativos, son los hijos de todos.

Planes a corto plazo

EC: Hemos lanzado el remix de El buen sencillo por Juan Sueiro (La Casa Azul, Zahara o Second) para intentar sonar en salas como Ocho y Medio. Vamos a grabar dos singles nuevos en septiembre y empezaremos a girar cuando termine el verano. Y hacernos millonarios (risas).

¿Cómo valoráis el cambio al castellano?

EC: Creo que pronuncio mejor en castellano que en inglés, por lo que dice la gente. Al crecer con música en inglés pues tiras por ahí. Luego pruebas en castellano y no te da vergüenza. En inglés componer es sencillo, puedes decir cualquier cosa. En castellano tienes que utilizar una palabra clave en la letra. La gente pedía el castellano, pero bueno.

FM: Las letras son interesantes tanto en inglés como en castellano. Tienen bastante profundidad en realidad, sin ser una novela, claro.

Vuestra canción favorita de toda vuestra trayectoria

EC: Verás, del primer disco en castellano. Me recuerda un poco a Los Brincos y tiene así un toque de acordes de flamenqueo. Terminamos los conciertos con ella.

FM: A mí me gusta en inglés Farewell to Innocence. La volví a escuchar tiempo después y me sigue gustando. Los arreglos eran muy buenos en mi opinión.

¿Creéis que os perjudica no encajar en la escena tan definida?

EC: Quizá Ecoband seamos demasiado rock, quizá. Nos falta una voz más fina, meter más sintes y tal, vamos…todo (risas). Pero sí, creo que tienes razón.

¿Con qué músico os gustaría colaborar?

EC: Con Matt Bellamy, es muy completo. Tiene formación operística, canta muy bien y toca todo instrumentalmente. Y de aquí Niños Mutantes, sus melodías encajan mucho conmigo, quizá el sonido no tanto. No tiene tantos arreglos y es más básico, me gusta.

FM: Lo haría con Amaral, me gustaría mucho. Internacional con el Cuarteto de Nos. Soy fan.

Anécdota más divertida en un concierto

EC: Tocamos nosotros en el Arenal, terminamos y le tocaba a Funambulista. Empezó a sonar el viento, se mueve mucho el escenario, hay truenos y rayos. Pues nosotros seguimos de copas en el backstage tan agusto mientras parecía que era el fin del mundo y toda la gente corría. Ya luego nos avisaron los de seguridad de que había que desalojar y obedecimos.