Tras la salida del disco recopilatorio de Dinero A 10 años luz entrevistamos a Sean Marholm, su cantante. En este disco, que recoge lo mejor de sus 10 años de trayectoria, encontramos colaboraciones como la de Iván Ferreiro, Martí Perarnau, El Drogas o Dani Martín.



¿De dónde parte la idea de hacer estas colaboraciones?

Surgió la idea de hacer un recopilatorio y en vez de hacerlo al uso hicimos un brainstorming la banda, Warner y nuestro manager. Una de las opciones que salieron fue esto. Como hemos tocado muchos palos en nuestra carrera y somos un poco eclécticos, hay canciones que hoy en día suenan muy distintas a cómo se grabaron.

Era una manera de hacer balance, volver a grabarlas en el estudio. Hemos querido aunar las colaboraciones en unos días. Así lo plasmas y creas algo nuevo muy concentrado, queríamos que fuera una experiencia también para todos los artistas que colaboraban.‌

¿Era una forma de parar, respirar y valorar todo lo que habéis hecho y lo que queda por venir?

Sí, se cumplieron 10 años del primer concierto. Teníamos ganas de hacer este balance. Hemos enfocado las colaboraciones un poco para que se refleje lo que hemos sentido, que somos una banda en tierra de nadie. No estamos cerca del rock de aquí, ese rock urbano interpretado a la española.

Nosotros nos acercamos más a una interpretación anglosajona pero hecha aquí. Luego dentro del indie siempre nos hemos pasado un poco de caña y no hemos terminado de encajar, aunque hemos estado más cerca de ese terreno.

A nivel musical hemos tocado tantos palos que queríamos reflejar que la música es mucho más variada y ecléctica y los gustos de la gente también lo son. Más de lo que la prensa o algunas personas quieren hacernos creer. El hecho de que las colaboraciones fueran tan variopintas es una forma también de reivindicar esto.

“Dinero siempre ha tenido reservas sobre lo que pudieran pensar algunos compañeros sobre nuestra música”

‌¿Qué colaboración de primeras encajaba menos pero ha terminado encantándote?

Dani Martín sin duda. Empezó como una broma casi, he desarrollado amistad con él recientemente. Todo empezó con Carmona de Radio 3, tenían la guitarra huérfana y yo notaba que estaban pasándose la guitarra entre personas de un mismo nicho muy concreto independiente. Hablé con Carmona de salir de la zona de comfort, de buscar una unidad real entre los músicos, porque tenemos mucha relación aunque nuestras carreras no tengan mucho que ver. Fue ahí donde volví a tomar contacto con Dani Martín aunque le conocí unos años antes.

Al tener esa amistad fue…¿por qué no? Tenía clara la canción que quería ofrecerle, a él le encantó…tiene ganas de volver a rockear un poco. De hecho es de los que más profesional fue en la grabación, fue una experiencia increíble. Esa y El Drogas, que parecía una canción hecha a su medida. Fue mágico el día del ensayo con él, nos puso el vello de punta.

‌No habéis querido quedaros solo en artistas de vuestro estilo, ¿cuál ha sido el criterio para la selección de los artistas?

Queríamos que fuera dispar, reivindicar que la música va más allá de las fronteras que quieren establecer. También echar mano de las amistades que hemos hecho con músicos en los festivales y los escenarios. De esas conversaciones a las tres de la mañana de “vamos a hacer algo juntos”.

También ha sido bonito levantar el teléfono y no haber recibido ningún no. Desde la humildad, siempre he tenido mis reservas sobre lo que pudieran pensar algunos compañeros sobre nuestra música. El hecho de que todos lo cogieran con ilusión ha hecho que nos crezcamos. Algunos no se han podido cuadrar, pero quizá lo veamos en el directo.

“Nos hubiera gustado poder contar con Carlos Tarque o Molly de Hamlet”

‌¿Con qué músico o banda os hubiera gustado hacer una colaboración y no ha podido ser?

Carlos Tarque por ejemplo, fui fan suyo y le vi hace ya muchos años en la cola de un concierto, le pedí que nos hiciéramos una foto y hace unos años coincidimos y se lo recordé. Pasar de fan a que sea compañero. Igual que Leiva, los dos dijeron que sí pero finalmente no pudo ser por agenda. También me hubiera gustado contar con alguien del metal como Molly de Hamlet o los Escobedo, a los que probablemente veamos en algún concierto.

¿Qué creéis que aportan a vuestra trayectoria estas colaboraciones?

Obviamente es una forma inteligente de abrirnos las puertas. Es una forma de intentar que gente que nos tiene encasillados nos dé la oportunidad de escucharnos. Fans de Iván Ferreiro que nos han descubierto, o gente más cercana al rock urbano gracias a El Drogas nos han empezado a seguir. Ha funcionado, la gente está respondiendo y en el primer concierto de Elche ya nos comentó mucha gente que nos ha descubierto gracias a estas colaboraciones

‌¿Cuál ha sido vuestro punto álgido como grupo y cuál es el siguiente que queréis lograr? Algo que os haga ilusión.

Nuestro punto álgido…tuvimos un arranque muy potente con el primer disco. Hemos tenido la suerte, entre comillas, de no tener mucho éxito. Eso nos ha hecho crecer y ganarnos las cosas poco a poco y tenemos ganas, que no ha podido ser, de dar el salto a América. Quizá con este disco podamos hacerlo y acercarnos por allí con el sonido de la banda de ahora, con los cuatro juntos.

‌¿Qué tal ha sido la acogida por parte de público?

Ha habido mucha sorpresa por sacar este recopilatorio tan rápido. Pero queríamos aprovechar, después de haber estado parados, nos costó recuperar la atención de la gente. Quisimos aprovechar un poco el arranque con Cero, que fue más difícil de lo que pensábamos. Decir: seguimos aquí, tanto para los nuevos como para los fans de siempre. Queríamos enseñar que las canciones de estos 10 años ahora suenan así.

Sobre los medios…es pronto todavía pero las colaboraciones han llamado mucho la atención y ha creado la controversia que pretendíamos. Hay medios que han dicho que resultaba innecesario, que se sentían traicionados. Te das cuenta de que hay algo por lo que luchar, demostrar que la música no es tan sectaria. Otros medios que no nos habían prestado atención han empezado ahora a hacerlo y eso está bien.

‌¿Tienes una favorita de este nuevo disco?

Le tengo mucho cariño a Efecto Granada y con Bajo Cero he disfrutado mucho mezclándola.